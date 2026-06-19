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Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η σπάνια δημόσια εμφάνιση των θυγατέρων του Μπαράκ Ομπάμα, Μαλία και Σάσα, οι οποίες συνοδεύονταν από τους γονείς τους.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε μουσικές εμφανίσεις και εορταστικές δράσεις, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του κέντρου για το κοινό.

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Μία από τις πιο συζητημένες στιγμές των εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο ήταν η σπάνια δημόσια εμφάνιση των δύο θυγατέρων του, Σάσα και Μαλία Ομπάμα, οι οποίες εμφανίστηκαν έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δύο νεαρές γυναίκες, πλέον 27 και 25 ετών αντίστοιχα, ανέβηκαν στην κεντρική σκηνή της εκδήλωσης μαζί με τους γονείς τους, τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα, κλέβοντας τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

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Η εμφάνισή τους χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς όταν αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν δέκα χρόνια ήταν ακόμη έφηβες και πλέον παρουσιάζονται ως ώριμες νεαρές γυναίκες με ξεχωριστές επαγγελματικές διαδρομές.

Η Μαλία Ομπάμα εργάζεται στον χώρο του κινηματογράφου ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ενώ η Σάσα Ομπάμα έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία και δραστηριοποιείται στον τομέα της δημόσιας υγείας και της έρευνας, έχοντας επίσης εμπειρία σε τηλεοπτικές παραγωγές. Η κοινή τους παρουσία στη σκηνή των εγκαινίων θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα συμβολικό «οικογενειακό reunion» με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Παρέλαση αστέρων από Χόλιγουντ και μουσική σκηνή

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία γνωστών ονομάτων της ψυχαγωγίας. Στην τελετή συμμετείχαν οι ηθοποιοί Τομ Χανκς και Αν Χάθαγουεϊ, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι διάσημοι σκηνοθέτες Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας. Απούσα από τη λίστα των προσκεκλημένων ήταν η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι διοργανωτές ανέφεραν ότι θα είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί το Κέντρο στο μέλλον.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις κορυφαίων μουσικών, μεταξύ των οποίων οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Στίβι Γουόντερ, Κριστίνα Αγκιλέρα, Τζένιφερ Χάντσον, Μπόνο, The Edge και Έντι Βέντερ. Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα ανοίγει επίσημα για το κοινό από αύριο, με ένα τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Δημοκρατικό «reunion» με χαμόγελα και πολιτικά πειράγματα

Η τελετή εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό «reunion» πρώην Δημοκρατικών προέδρων και κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων, συγκεντρώνοντας στο ίδιο χώρο τέσσερις πρώην προέδρους των ΗΠΑ μαζί με τις πρώτες κυρίες και σημαντικά στελέχη του κόμματος.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Τζο Μπάιντεν με τη Τζιλ Μπάιντεν, ο Μπιλ Κλίντον με τη Χίλαρι Κλίντον, καθώς και ο Τζορτζ Γ. Μπους με τη Λόρα Μπους, ενώ παρούσα ήταν και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, αλλά και η Νάνσι Πελόζι. Το κλίμα πριν από την έναρξη της τελετής ήταν ιδιαίτερα χαλαρό, με συζητήσεις και στιγμές χιούμορ ανάμεσα στους πρώην ηγέτες και τις συζύγους τους.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ένα πείραγμα του Τζορτζ Μπους προς τη Μισέλ Ομπάμα, όταν της πρόσφερε κουτάκι με καραμέλες μέντας, αναφερόμενος αστειευόμενος σε viral περιστατικά του παρελθόντος, όπου της είχε δώσει κρυφά καραμέλα σε δημόσιες εμφανίσεις. Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλια και ανέδειξε το φιλικό κλίμα της βραδιάς.

(Μ εφωτογραφίες από Reuters)