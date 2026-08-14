Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ συνελήφθη ένας 17χρονος, ο Αρτζούν Αραβίντ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πριν από τη διπλή δολοφονία ο 17χρονος είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT, προκειμένου να δημιουργήσει ανατριχιαστικές «ιστορίες φαντασίας» και θεωρητικά σενάρια που αφορούσαν τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Advertisement

Advertisement

Τα θύματα, η 45χρονη Σούντα Βενκατεσάν και ο 14χρονος Σιντάρτ Αραβίντ, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο οικογενειακό σπίτι στο Άκτον της Μασαχουσέτης το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου.

🚨District Attorney #Marian_Ryan said 17-year-old #Arjun_Aravind "had recently been demonstrating some disturbing behavior, including using the internet & ChatGPT to make searches for theoretical ideas or fantasy stories regarding the killing of his family."



◾️Arjun Aravind has… pic.twitter.com/Is1UdEuxtw August 13, 2026

Η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν, δήλωσε ότι ο 17χρονος, ο οποίος ήταν μαθητής λυκείου, είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα «ανησυχητική συμπεριφορά». Μεταξύ άλλων, είχε χρησιμοποιήσει chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει «θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του ανήλικου επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντας ότι ένας δάσκαλος που είχε μεταβεί στο σπίτι για ιδιαίτερο μάθημα δεν μπορούσε να εισέλθει. Ο σύζυγος της 45χρονης είχε μιλήσει για τελευταία φορά με τη γυναίκα του νωρίτερα το ίδιο πρωί, λίγο πριν φύγει για την εργασία του.

😲😡Used ChatGPT to explore "Gothic-Style" Stories About Killing his Family, Father Hid Knives😠



⚖️Massachusetts vs Arjun Aravind (17)⚖️Arraigned in Concord District Court without bail for the murders of his 45-year-old mother, Sudha Venkatesan, and 14-year-old brother,… pic.twitter.com/wRpMMSJRFx — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 13, 2026

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία και μπήκαν στο εσωτερικό της, εντόπισαν τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο. Η μητέρα του βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο του σπιτιού.

Μετά το έγκλημα, ο Αραβίντ φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της μητέρας του. Οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν μία ημέρα αργότερα, σε γειτονική πόλη, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου έξω από ένα κατάστημα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από The Guardian