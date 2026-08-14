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Ο αστυνομικός παρατηρούσε τους παραβάτες με κιάλια και ενημέρωνε τους συναδέλφους του, οι οποίοι σταματούσαν τα οχήματα για τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της εξάωρης επιχείρησης στο Ντανέλεν, οι αρχές εξέδωσαν συνολικά 74 κλήσεις για οδήγηση με περισπασμούς.

Η νομοθεσία της πολιτείας απαγορεύει τη χρήση κινητών συσκευών κατά την οδήγηση, επιβάλλοντας κλιμακούμενα πρόστιμα ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων.

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Ένας αστυνομικός στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ βρήκε έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο για να εντοπίσει οδηγούς που χρησιμοποιούσαν το κινητό τους την ώρα της οδήγησης: μεταμφιέστηκε σε… θάμνο και στήθηκε στην άκρη του δρόμου.

Η αστυνομία του Dunellen πραγματοποίησε εξάωρη επιχείρηση ελέγχου της κυκλοφορίας στη North Washington Avenue, στην κομητεία Μίντλσεξ. Ο αστυνομικός, φορώντας ειδική στολή παραλλαγής που έμοιαζε με θάμνο και κρατώντας κιάλια, παρατηρούσε τους οδηγούς και εντόπιζε όσους χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους ενώ βρίσκονταν στο τιμόνι.

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Μόλις εντόπιζε κάποια παράβαση, ενημέρωνε τους συναδέλφους του που βρίσκονταν λίγο πιο κάτω στον δρόμο, ώστε να σταματήσουν τα οχήματα και να βεβαιώσουν τις παραβάσεις.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν εντυπωσιακό, καθώς συνολικά εκδόθηκαν 74 κλήσεις για οδήγηση με περισπασμούς.

@abcnews Don’t let the bushes fool you. A police department outside New York City is using an unusual technique to catch distracted drivers: with an officer dressed in disguise as a shrub and using a pair of binoculars. ♬ original sound – ABC News

Γιατί μεταμφιέστηκε σε θάμνο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο κέντρο του Ντανέλεν. Η ασυνήθιστη μεταμφίεση επέτρεψε στον αστυνομικό να παρατηρεί τους οδηγούς χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτός.

Σε φωτογραφίες από την επιχείρηση φαίνεται καλυμμένος με τεχνητά φύλλα και κλαδιά, ενώ στη μπλούζα του αναγραφόταν χαρακτηριστικά η φράση “Not a Cop”.

Η αστυνομία αντιμετώπισε με χιούμορ την επιχείρηση, σχολιάζοντας ότι «οι οδηγοί που είχαν το κεφάλι τους χωμένο στα τηλέφωνά τους πιθανότατα δεν πρόσεξαν τον ύποπτο θάμνο στην άκρη του δρόμου».

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Πηγή: Dunellen Borough Police Department Πηγή: Dunellen Borough Police Department Πηγή: Dunellen Borough Police Department Πηγή: Dunellen Borough Police Department Πηγή: Dunellen Borough Police Department

Τι αναφέρει η νομοθεσία του Νιου Τζέρσεϊ

Η νομοθεσία του Νιου Τζέρσεϊ απαγορεύει στους οδηγούς να μιλούν ή να στέλνουν γραπτά μηνύματα σε φορητή ασύρματη συσκευή ενώ οδηγούν όχημα.

Η πρώτη παράβαση επιφέρει πρόστιμο από 200 έως 400 δολάρια. Το πρόστιμο αυξάνεται σε 400 έως 600 δολάρια για τη δεύτερη παράβαση και σε 600 έως 800 δολάρια για τρίτη ή μεταγενέστερη παράβαση.

Οι οδηγοί που καταδικάζονται για τρίτη ή μεταγενέστερη παράβαση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιθανή αφαίρεση αδείας για 90 ημέρες.

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