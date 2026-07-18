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Η δημόσια δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για το τραγικό περιστατικό στο Άργος δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή παρέμβαση. Είναι μια πολιτική πράξη που κρίνεται με βάση τη θεσμική ευθύνη του αξιώματος που υπηρετεί.

Σε μια δημοκρατική Πολιτεία, η απόδοση ευθυνών αποτελεί κατάληξη μιας θεσμικής διαδικασίας και όχι αφετηρία πολιτικών δηλώσεων. Η βιασύνη να εξαχθούν δημόσια συμπεράσματα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πλήρης διερεύνηση των γεγονότων, δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αντίθετα, δημιουργεί την εντύπωση ότι η πολιτική ηγεσία επιλέγει να πάρει αποστάσεις από το ίδιο το Σώμα που έχει την ευθύνη να εποπτεύει.

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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ευθύνη του δεν περιορίζεται στη διαχείριση της επικαιρότητας ούτε εξαντλείται σε δημόσιες δηλώσεις. Είναι πρωτίστως θεσμική και πολιτική.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι όπου υπάρχουν παραλείψεις ή αυθαίρετες ενέργειες πρέπει να διερευνώνται σε βάθος και να αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες. Το κράτος δικαίου επιβάλλει λογοδοσία. Επιβάλλει όμως και σεβασμό στο τεκμήριο της αντικειμενικής διερεύνησης, μακριά από επικοινωνιακές σκοπιμότητες και πρόωρες πολιτικές κρίσεις.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να εμπνέει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Όχι να δημιουργεί την αίσθηση ότι, στην πρώτη δύσκολη στιγμή, αναζητά τρόπο να μεταφέρει το βάρος αλλού. Η ευθύνη ενός Υπουργού δεν είναι να προφυλάσσει την πολιτική του εικόνα , είναι να υπηρετεί τους θεσμούς με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης.

Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Απαιτούν όμως και μια πολιτική ηγεσία που να αναλαμβάνει το βάρος των αποφάσεών της χωρίς υπεκφυγές, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα και χωρίς δημόσιες αποστασιοποιήσεις που κλονίζουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Γιατί η πολιτική ευθύνη δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα θεσμικής συνέπειας. Και το βάρος της δεν μετακυλίεται.