Με μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελέγχων, αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταμφιέστηκαν σε εργάτες οδικών έργων σε αυτοκινητόδρομο και επέβαλαν σχεδόν 1.000 κλήσεις σε ανυποψίαστους οδηγούς.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Operation Hard Hat, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Απριλίου. Στο πλαίσιο των ελέγχων στήθηκαν 12 σημεία επιτήρησης μέσα σε ενεργά εργοτάξια, με στόχο την τήρηση των ορίων ταχύτητας και των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Ορισμένοι αστυνομικοί φορούσαν κράνη και πορτοκαλί γιλέκα, παραμένοντας σε καίρια σημεία στις κομητείες Westchester και Rockland, ώστε οι οδηγοί να μην αντιλαμβάνονται την παρουσία τους. Η τακτική αυτή οδήγησε σε μαζικές παραβάσεις και εκατοντάδες πρόστιμα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής για την οδική συμπεριφορά σε ζώνες έργων.

NY state troopers disguised as a construction crew handed out hundreds of tickets on Thruway https://t.co/3HCyuykrSl pic.twitter.com/WsXaO5Usbj May 9, 2026

Οι αστυνομικοί «έπεσαν διάνα» με το σχέδιό τους και μοίρασαν συνολικά 967 κλήσεις.

Τα «ψεύτικα» εργοτάξια ελέγχων περιλάμβαναν 401 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, 138 παραβάσεις για χρήση κινητού κατά την οδήγηση και 160 παραβάσεις του νόμου «Move Over», σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Ο νόμος «Move Over» (Μετακινήσου στην άλλη λωρίδα) είναι μια κρίσιμη ρύθμιση οδικής ασφάλειας που ισχύει και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η οποία απαιτεί από τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να επιβραδύνουν σημαντικά όταν πλησιάζουν σταματημένα οχήματα έκτακτης ανάγκης ή οχήματα οδικής βοήθειας με αναμμένα φώτα στην άκρη του δρόμου.

Οι συνολικά 967 κλήσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες αποτελούν αύξηση 35% σε σχέση με τις παραβάσεις της αντίστοιχης επιχείρησης του 2025, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)