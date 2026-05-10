Με μια τολμηρή και αντισυμβατική εμφάνιση στο ετήσιο Spring Gala του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης, ο κορυφαίος χορευτής Gilbert Bolden τράβηξε όλα τα βλέμματα, επιλέγοντας να εμφανιστεί με φόρεμα δικής του σχεδίασης.

NYC Ballet principal dancer Gilbert Bolden poses in a women's dress at the New York City Ballet Spring Gala. pic.twitter.com/BB15wvJ3jO May 9, 2026

My sympathies to Gilbert Bolden, and Gilbert Bolden II. Think about their feelings. https://t.co/1qkpQvCmHH — Monique Anne McGregor (@MoniAnnMcGregor) May 9, 2026

Ο καλλιτέχνης περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μπορντό δημιουργία με έντονες γραμμές, την οποία συνδύασε με ψηλοτάκουνα παπούτσια, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια της μόδας και της έκφρασης στο σύγχρονο μπαλέτο.

Η εμφάνισή του σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς να επαινούν την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά του, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν προκλητική.

Ο ίδιος, πάντως, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως βλέπει τη μόδα ως προέκταση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και ως μέσο ελευθερίας έκφρασης πέρα από στερεότυπα και παραδοσιακούς κανόνες.