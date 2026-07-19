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Ένας άνδρας 43 ετών ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα την ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση, με επιθετική διάθεση. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο. Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

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Bologna, un uomo di 43 anni muore durante un intervento di polizia https://t.co/4dT4LpZvx6 — Repubblica Bologna (@rep_bologna) July 19, 2026

A Bologna,un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ammanettato durante intervento della polizia. A

chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo,nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. pic.twitter.com/ffuGmsdzXy July 19, 2026

Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση και αναφέρουν ότι φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος και ζήτησαν να διενεργηθεί προσεκτική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ