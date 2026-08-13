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O πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αν και ένθερμος υποστηρικτής των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε σήμερα την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων από εποίκους χαρακτηρίζοντάς την “πράξη τρομοκρατίας”.

Εκτός ελέγχου η τρομοκρατία Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων

“Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας, με στόχο να εκφοβίσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια, είναι αποκρουστικές“, έγραψε ο Μάικ Χάκαμπι στην πλατφόρμα X, εκτιμώντας πως “κανένα πρόσχημα δεν θα δικαιολογούσε αυτήν την τραμπούκικη συμπεριφορά”.

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US Ambassador to Israel Mike Huckabee denounces illegal Israeli settlers' siege on Palestinians in occupied West Bank, calling them “Israeli terrorists”, and says "actions by those who carried out this horrific act of terror meant to intimidate and harass this family are… pic.twitter.com/a6chgcfqdZ — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 13, 2026

Από την Κυριακή, δεκάδες έποικοι εμποδίζουν την πρόσβαση σε κατοικίες Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα κοντά στη Ναμπλούς, το ένα από τα οποία ανήκει σε έναν Παλαιστίνιο που έχει επίσης αμερικανική υπηκοότητα. Οι κάτοικοι λένε πως έχουν αποκοπεί από κάθε παροχή τροφίμων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών.

Οι δηλώσεις του Χάκαμπι είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο ευαγγελικός πάστορας έχει υποστηρίξει κατ΄επανάληψη στο παρελθόν τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, και απορρίπτει την ιδέα να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος.

Ο Χάκαμπι είπε πως το Ισραήλ επενέβη στο σημείο έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών — κύριου συμμάχου του. Ο ισραηλινός στρατός έστειλε χθες, Τετάρτη, στρατιώτες που διέλυσαν ένα αντίσκηνο, όμως οι έποικοι παρέμειναν στο σημείο με κουβέρτες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα το πρωί πως διέλυσε χθες “δύο παράνομες δομές”, κατέσχεσε τον εξοπλισμό που υπήρχε στο σημείο” και προχώρησε σε μία προσαγωγή.

For five consecutive days, Israeli settler terrorists are surrounding the home of an American citizen in the Palestinian village of Qusra in the occupied West Bank, leaving the family trapped inside their own home.



Yes, the owner of this house is an American citizen.



For five… pic.twitter.com/iaPyeISGzj Advertisement August 12, 2026

Η βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων έχει ενταθεί θεαματικά μετά την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σχεδόν καθημερινές εφόδους και επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στην παλαιστινιακή περιοχή, που είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, εν μέσω περίπου τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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