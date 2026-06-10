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Σοκαριστικό βίντεο, που φαίνεται να συμπυκνώνει την ασύλληπτη και ανεξέλεγκτη βιαιότητα που ασκούν συστηματικά οι ισραηλινές δυνάμεις σε περιοχές της Δυτικής Όχθηε σε βάρος Παλαιστινίων φέρνει στο φως η ισραηλινή ΜΚΟ B’Tselem.

Η οργάνώση δημοσιεύει σύντομο βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ένας στρατιώτης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) πυροβολεί τον 7 μηνών Σαμ Αμπού Χαϊκάλ στις 5 Ιουνίου, ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο με τους γονείς του στη γειτονιά Τελ Ρουμέιντα της Χεβρώνας.

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Η αποκάλυψη, που καταρρίπτει αρχικούς ισχυρισμούς των IDF έρχεται στο φως μάλιστα, λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση έρευνας του ΟΗΕ που καταγράφει την προστασία και την βοήθεια που παρέχει ο ισραηλινός στρατός στους εποίκους που διοργανώνουν συστηματικά, κλιμακούμενης έντασης επιθέσεις σε βάρος Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης.

Το βίντεο της ΜΚΟ δείχνει δύο στρατιώτες να στέκονται λίγα μέτρα από το όχημα καθώς αυτό επιβραδύνει και στη συνέχεια σταματά κοντά τους. Οι στρατιώτες αργότερα φαίνονται να απομακρύνονται από την περιοχή.

תיעוד חדש שהגיע לידי בצלם חושף את רגעי הירי במשפחת אבו הייכל, שכתוצאה ממנו נהרג סאם אבו הייכל, תינוק בן 7 חודשים, ונפצעו שני הוריו. מהתיעוד עולה בבירור כי הירי שביצע החייל לעבר הרכב בוצע בזמן שנהג הרכב האט את נסיעתו לקראת עצירה, וכאשר היה במרחק מהחיילים ולא היווה כל סכנה עבורם.… pic.twitter.com/u4UCfZbFOe — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 9, 2026

Το βίντεο δεν έχει ήχο και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο στρατιώτης πυροβόλησε ενώ ένα άλλο βίντεο που τραβήχτηκε μετά τους πυροβολισμούς δείχνει την οικογένεια να βγάζει το τραυματισμένο βρέφος από το όχημα, αφού οι στρατιώτες φαίνεται να έχουν φύγει από το σημείο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι «εκφράζουν βαθιά θλίψη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκεσ σε άτομα» κατά την διάρκεια του περισατατικού, όπως αναφέρει το Times of Israel.

Σύμφωνα με την αρχική δήλωση των IDF για το περιστατικό, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου, αφού φέρεται να το αντιλήφθηκε να επιταχύνει με κατεύθυνση προς ομάδα στρατιωτών.

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Ωστόσο, η B’Tselem τονίζει ότι το βίντεο αντικρούει αυτή την εκδοχή.

«Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πυρά του στρατιώτη προς το αυτοκίνητο πραγματοποιήθηκαν σε μια στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου επιβράδυνε και ετοιμαζόταν να σταματήσει, και όταν βρισκόταν σε απόσταση από τους στρατιώτες και δεν συνιστούσε κίνδυνο για αυτούς», αναφέρει η ΜΚΟ σε ανάρτησή της στο Χ.

Την Κυριακή, η Στρατιωτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον στρατιώτη που πυροβόλησε το όχημα της οικογένειας. Μετά την έρευνα, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στο γραφείο του Γενικού Στρατιωτικού Εισαγγελέα πριν από την πιθανή απαγγελία κατηγοριών.

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Από τα ισραηλινά πυρά τραυματίστηκαν επίσης οι γονείς του βρέφους. Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης «ο Σαμ, το επτά μηνών βρέφος που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του στο πίσω κάθισμα, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και ο θάνατος του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα. Οι γονείς του Σαμ τραυματίστηκαν επίσης από τα πυρά και η μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μετά το επεισόδιο, ο στρατιώτης που πυροβόλησε και ένας άλλος στρατιώτης που βρισκόταν μαζί του εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να ελέγξουν το όχημα ή να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο θανάσιμα τραυματισμένο βρέφος ή στη μητέρα του».

Τονίζεται μάλιστα πως: «Τα τελευταία 2,5 χρόνια το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 20.000 παιδιά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η ασυλία που παρέχει το ισραηλινό σύστημα στους στρατιώτες και στους εποίκους έχει οδηγήσει σε μια καθημερινή πραγματικότητα όπου η δολοφονία Παλαιστινίων, όποιων κι αν είναι, υποστηρίζεται και καλύπτεται από το σύστημα – ακόμα και όταν πρόκειται για ένα βρέφος 7 μηνών».

Έρευνα ΟΗΕ: Οι ισραηλινές δυνάμεις προστατεύουν και βοηθούν τους εποίκους κατά τις επιθέσεις εναντίων Παλαιστινίων στη Δ.Όχθη

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Λίγες ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιήθηκε έκθεση του ΟΗΕ η οποία διαπιστώνει ότι οι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων που έχουν σκοτώσει, τραυματίσει και εκτοπίσει Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και παρέχουν προστασία σους εποίκους.

Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, όπως αναφέρει το Reuters, διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν επιτρέψει τις επιθέσεις εποίκων μέσω οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης, σε ένα κλίμα ατιμωρησίας που καλλιεργείται από δικαστικά και αστυνομικά όργανα.

Όπως τονίζεται, οι επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά και γεωργικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί κατά 130% από το 2023, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που αφορούν ομάδες μασκοφόρων επιτιθέμενων.

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Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνοδεύουν συστηματικά τους εποίκους και λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας.

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Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και ο στρατός δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες ότι τα στρατεύματά του προστατεύουν τους εποίκους κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι τέτοιες ενέργειες είναι αθέμιτα περιστατικά που παραβιάζουν το στρατιωτικό πρωτόκολλο και διερευνώνται.

Ισραηλινές και παλαιστινιακές ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων λένε ότι τέτοιες έρευνες σπάνια οδηγούν σε τιμωρία.

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Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους σε γη που κατέλαβε το Ισραήλ σε έναν πόλεμο του 1967, όπου οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν να χτίσουν ένα κράτος. Οι περισσότερες χώρες και το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ θεωρούν τέτοιους οικισμούς παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάτι που το Ισραήλ αμφισβητεί επικαλούμενο ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με τη γη.

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 832 τραυματίστηκαν πέρυσι, με τη βία να συνεχίζεται και το 2026 με τη μορφή σχεδόν καθημερινών επιθέσεων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η αυξανόμενη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σε επιθέσεις εποίκων ισοδυναμεί με μια de facto κατάρρευση της διάκρισης μεταξύ εποίκων και στρατιωτών», διαπιστώνει η έκθεση.

Αναφέρει επίσης, ότι τέτοια βία έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της κρατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης κατοχής, του εκτοπισμού Παλαιστινίων και της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών.

Η Επιτροπή κατέγραψε περιπτώσεις επιθέσεων, απαγωγών και κακοποίησης Παλαιστινίων παιδιών από εποίκους.

Σε ένα περιστατικό στις 19 Απριλίου 2025, ένα 12χρονο κορίτσι και ο 3χρονος αδελφός της απήχθησαν υπό την απειλή μαχαιριού, τους έσυραν σε έναν ελαιώνα και τους έδεσαν σε ένα δέντρο με πλαστικές χειροπέδες μέχρι να παρέμβει η οικογένειά τους.

Τον Ιούλιο του 2024, το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε μη δεσμευτική συμβουλευτική γνώμη ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και των οικισμών του εκεί από το Ισραήλ είναι παράνομη και θα πρέπει να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις το συντομότερο δυνατό, στα πιο σοβαρά ευρήματά του μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι οι έποικοι διέπραξαν ή απείλησαν με σεξουαλική βία για να ενσταλάξουν φόβο και παρενόχλησαν Παλαιστίνιες γυναίκες.

«Οι αδιάκοπες, καθημερινές επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων είναι απαράδεκτες — και πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής, Σ. Μουραλιντάρ, Ινδός πρώην ανώτερος δικαστής. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να διαλύσει τους οικισμούς και τα φυλάκια και να περιορίσει τη βία.

Παρά τις περιοδικές καταδίκες και την αποσυναρμολόγηση ορισμένων μη εξουσιοδοτημένων φυλακίων, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν λάβει βιώσιμα μέτρα για να σταματήσουν τις επιθέσεις, αναφέρει η έκθεση.