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Τραγικό τέλος είχε η περιπέτεια του βρέφους μόλις 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις συνεχείς και ιδιαίτερα επίμονες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού να το κρατήσουν στη ζωή.

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Το μωρό έφτασε στα Επείγοντα του νοσοκομείου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί που βρίσκονταν σε εφημερία αντέδρασαν άμεσα και, μετά από επίμονες προσπάθειες, κατάφεραν να απομακρύνουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει τον λαιμό του.

Ωστόσο, παρά την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρέμεινε ιδιαίτερα σοβαρή. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ