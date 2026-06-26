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Η μητέρα είχε αρχικά καταγγείλει την απαγωγή του παιδιού από το καρότσι του έξω από την κατοικία τους.

Μετά τον εντοπισμό της σορού του βρέφους, η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο η γυναίκα να σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του.

Ειδική ομάδα του τμήματος ανθρωποκτονιών χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα για την ανασύνθεση των κινήσεων που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

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Mεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας βρέφους στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η μητέρα του άτυχου αγοριού εικάζεται ότι η ίδια το σκότωσε, παραπλανώντας τις αρχές.

Η 37χρονη κατηγορείται ότι δολοφόνησε το τριών μηνών μωρό της στη Γερμανία

Υπενθυμίζουμε ότι το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό, την προηγούμενη εβδομάδα, στη Γερμανία, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή του από καροτσάκι έξω από το σπίτι του στη νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η 37χρονη μητέρα του είχε αναφέρει στις αρχές ότι είχε επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε προσωρινά το μωρό έξω από το σπίτι, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες, ωστόσο όταν κατέβηκε ξανά, το παιδί είχε εξαφανιστεί.

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Baby 'snatched from pram' in Germany as police launch massive manhunt https://t.co/7U4BSvSIR6 — Collector News (@AppsCollector) June 19, 2026

Μετά την ανακάλυψη της σορού, οι έρευνες στράφηκαν στη μητέρα του παιδιού. Οι Αρχές την είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εγκατέλειψε το βρέφος και να σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του. Πλέον συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία, ενώ για την υπόθεση έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα του τμήματος ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, στις έρευνες αξιοποιείται ακόμη και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της περιοχής, προκειμένου να ανασυντεθούν με ακρίβεια οι κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του παιδιού.

Σύμφωνα με γείτονες, η μητέρα, Ντιάνα Λ. ζούσε σε ένα μικρό και κακοσυντηρημένο διαμέρισμα, όπου ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες με τον πρώην σύντροφό της.

«Ήταν πάντα φασαρία εκεί, επικρατούσε χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γείτονας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 32χρονη έμαθε πως ήταν έγκυος μόλις στον πέμπτο μήνα της κύησης, ενώ ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα. Πρώην συνάδελφοί της υποστήριξαν ότι προσπαθούσε να βρει νέο σπίτι, ώστε να εγκαταλείψει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον νέο της σύντροφο.

🚨 🇩🇪 CHOQUANT : BÉBÉ de 3 mois ENLEVÉ dans sa poussette et RETROUVÉ M0RT N0YÉ ; sa mère placée en garde à vue



Adrian, 3 mois, avait été enlevé jeudi 18 juin à Renningen, en Allemagne.



Pendant que sa mère montait ses courses dans son appartement, une personne inconnue l’avait… https://t.co/uWZwpaNNN2 pic.twitter.com/ho7OUlbgaB — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 26, 2026

Η δήμαρχος του Ρένινγκεν, Μελάνι Χέτμερ, σχολιάζοντας την τραγωδία, είχε δηλώσει πως είναι «άφωνη και βαθιά συγκλονισμένη» από τον θάνατο του βρέφους, ενώ η έρευνα των γερμανικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους τριών μηνών στη Γερμανία, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του με την υποψία ότι δολοφόνησε το ίδιο της το παιδί, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει πως άγνωστος το άρπαξε από το καρότσι του έξω από το σπίτι τους.