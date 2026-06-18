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Σε ιδαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ένα μωράκι τεσσάρων μηνών το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Κρανίδι.

Μάχη με τη ζωή του δίνει βρέφος 4 μηνών

Το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα, για τις συνθήκες του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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Το αγοράκι διακομίστηκε από το Κρανίδι στο Θριάσιο νοσοκομείο και από εκεί στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, με την κατάστασή του να θεωρείται σοβαρή.