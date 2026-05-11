Μία τραγική υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Ξάνθη, όπου νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της περιοχής.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, ενώ αναμένεται να δώσει κατάθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Advertisement

Advertisement

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να δείξει αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ertnews οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου και όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.