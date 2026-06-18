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Σε αυστηρές ποινές προχώρησε βρετανικό δικαστήριο στην υπόθεση δολοφονίας του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι, ενός παιδιού που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, υπήρξε θύμα συστηματικής κακοποίησης από τους θετούς του γονείς.

Ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση του βρέφους και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, γεγονός που σημαίνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του.

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Παράλληλα, ο 32χρονος σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση, κακομεταχείριση ανηλίκου και αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του παιδιού.

Teacher Jamie Varley is handed a whole life order for the murder and sexual abuse of his adopted 13-month-old baby Preston Davey



He was adopted in 2023 by Varley and his partner John McGowan-Fazakerley, who was sentenced to 25 years in jail



After an eight-week trial, Varley,… pic.twitter.com/J3yFaKRmaY June 18, 2026

Από την υιοθεσία στην τραγωδία

Ο μικρός Πρέστον είχε απομακρυνθεί από τη βιολογική του μητέρα λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του και αρχικά φιλοξενήθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Όταν έγινε εννέα μηνών, τοποθετήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού μέσω διαδικασίας υιοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το παιδί υπέστη επανειλημμένα σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Το δικαστήριο άκουσε ότι οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν το βρέφος ως «παιχνίδι», ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 40 διαφορετικά τραύματα στο σώμα του.

A teacher found guilty of murdering baby he was adopting with partner, who was found guilty of allowing his death.



37-year-old Jamie Varley was also found guilty of seriously assaulting Preston Davey on an earlier occasion, as well as four counts of child cruelty and possessing… pic.twitter.com/H2IOFllUCQ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 15, 2026

Οι αντιφάσεις και τα ευρήματα των γιατρών

Στις 27 Ιουλίου 2023, οι δύο άνδρες μετέφεραν το παιδί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί περίπου 50 λεπτά, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Ο Βάρλεϊ υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί βρέθηκε μέσα στο νερό στο μπάνιο του σπιτιού, επιχειρώντας να παρουσιάσει το περιστατικό ως ατύχημα. Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις δεν εντόπισαν ενδείξεις πνιγμού.

UK – Preston Davey MURDER TRIAL



🇬🇧 Heartbreaking video of Preston Davey smiling and giggling before murder by Jamie Varley



June 18, 2026



Wide-eyed and innocent, he chuckled away while seated in his highchair. His enormous gummy grin lit up the room for his devoted foster… pic.twitter.com/ytRt6A6ZSq — Sid (@Trending_Sid) June 18, 2026

Αντίθετα, ο παθολόγος που εξέτασε την υπόθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προκλήθηκε από οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, είτε λόγω ασφυξίας είτε λόγω εισαγωγής ενός ή περισσότερων αντικειμένων στο στόμα του παιδιού.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Βρετανία σχετικά με το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει νωρίτερα.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της δίκης, το βρέφος είχε μεταφερθεί συνολικά τρεις φορές σε νοσοκομείο πριν από τον θάνατό του, συμπεριλαμβανομένου περιστατικού κατά το οποίο έφερε σπασμένο χέρι. Παρ’ όλα αυτά, οι εξηγήσεις που έδινε το ζευγάρι για τους τραυματισμούς έγιναν αποδεκτές και δεν κινήθηκαν διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του παιδιού από το περιβάλλον όπου κακοποιούνταν.

Η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για πιθανές παραλείψεις των κοινωνικών υπηρεσιών και των φορέων παιδικής προστασίας, οι οποίοι καλούνται πλέον να εξετάσουν αν υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

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(Με πληροφορίες από Guardian)