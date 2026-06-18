Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μεγάλη Βελανιδιά, ένα από τα πιο εμβληματικά δέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της αρχαίας ηλικίας, του μεγέθους και των συνδέσεών της με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, «πέθανε» σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η αρχαία βελανιδιά εκτιμάται ότι έζησε στο Δάσος Σέργουντ στο Νότιγχαμσαϊρ εδώ και 1.200 χρόνια και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες βελανιδιές της Βρετανίας.

Advertisement

Advertisement

Η βελανιδιά, με κορμό περιμέτρου περίπου 11 μέτρων και κλαδιά που απλώνονταν σε διάμετρο 28 μέτρων, αποτελούσε κάθε χρόνο πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες

Οι οικολόγοι εργάστηκαν για την προστασία του δέντρου, το οποίο προσέλκυσε εκατομμύρια επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε παρακμή.

Η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB) – το φιλανθρωπικό ίδρυμα για τη διατήρηση της φύσης που διαχειρίζεται το δάσος – πρόσθεσε ότι μετά την πρώτη άνοιξη του δέντρου χωρίς φύλλα φέτος, οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η Μεγάλη Βελανιδιά είχε πεθάνει.

Ενώ ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου της βελανιδιάς, η RSPB δήλωσε ότι ένας συνδυασμός ζητημάτων – συμπεριλαμβανομένων χρόνιων «καλοπροαίρετων δομικών παρεμβάσεων και τεράστιων ποσοτήτων ανθρώπινης δραστηριότητας» γύρω από το δέντρο – θεωρούνται «σημαντικοί παράγοντες».

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων καυσώνων και ξηρασιών – έχουν επιδεινώσει τις προκλήσεις που θα αντιμετώπιζε φυσικά στην ηλικία του.

Η Μεγάλη Βελανιδιά θα παραμείνει στο δάσος ως μνημείο για τους ανθρώπους και την άγρια ​​ζωή, επιβεβαίωσε το RSPB.

Advertisement

Δενδρύλλια από το δέντρο έχουν επίσης φυτευτεί σε όλο τον κόσμο.

One of the world's most famous trees has died after standing in England's Sherwood Forest for around 1,000 years



The 'Major Oak' tree, famously linked to Robin Hood, failed to produce leaves this year after years of heat and drought pic.twitter.com/MdNsV1D8Bn — Dexerto (@Dexerto) June 18, 2026

Σύμβολο του Σέργουντ και του Ρομπέν των Δασών



Η βελανιδιά, με κορμό περιμέτρου περίπου 11 μέτρων και κλαδιά που απλώνονταν σε διάμετρο 28 μέτρων, αποτελούσε κάθε χρόνο πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Η φήμη της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μύθο του Ρομπέν των Δασών, καθώς σύμφωνα με την παράδοση προσέφερε καταφύγιο στον ίδιο και τους συντρόφους του όταν κρύβονταν από τον Σερίφη του Νότιγχαμ.

Advertisement

Αν και οι ειδικοί σημειώνουν ότι το δέντρο πιθανότατα δεν ήταν κούφιο την εποχή στην οποία τοποθετείται ο θρύλος, η Μεγάλη Βελανιδιά εξελίχθηκε σε ζωντανό σύμβολο του Σέργουντ και της αγγλικής λαϊκής παράδοσης. Το όνομά της δόθηκε προς τιμήν του ταγματάρχη Hayman Rooke, τοπικού ιστορικού που την περιέγραψε το 1790.

Σύμφωνα με την RSPB, το βιβλίο προκάλεσε τα πρώτα κύματα τουρισμού στο δάσος.

Advertisement