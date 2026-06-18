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Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού πέταξε ένα τρίχρονο αγόρι σε ένα περίβολο κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο του Κέιμπριτζσαϊρ.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Addenbrooke με σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία.

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Ένας 30χρονος άνδρας από το Νόρφολκ συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας και οι αρχές ανέφεραν ότι δεν πιστεύουν ότι ο άνδρας και το παιδί γνωρίζονταν μεταξύ τους.

🚨BREAKING: A 30-year-old man from Norfolk has been arrested on suspicion of attempted murder.



He reportedly threw a 3-year-old boy into a crocodile enclosure at Huntingdonshire Zoo.



The child suffered serious injuries.



Reportedly the man was not known to the child. pic.twitter.com/ZqkxCX05iN June 18, 2026

Η επιθεωρήτρια Βέριτι MακΚαν, από την αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ, δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο μιλάμε με άτομα που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο τη στιγμή αυτού του οδυνηρού περιστατικού για να κατανοήσουμε περισσότερα για τις περιστάσεις.

«Δεν πιστεύουμε ότι ο άνδρας που συνελήφθη και το παιδί γνωρίζονται. Οι αξιωματικοί υποστηρίζουν την οικογένεια του αγοριού στο νοσοκομείο και οι σκέψεις μας παραμένουν μαζί τους.

Boy, Three, Thrown Into Crocodile Enclosure At Cambridgeshire Zoo https://t.co/eOY61fJSC1 pic.twitter.com/qXKIKlzhtk — Britannia Daily (@BritanniaDailyy) June 18, 2026

Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια άλλων επισκεπτών του ζωολογικού κήπου, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες των δραματικών στιγμών.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα του υπόπτου ή τον ακριβή τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.



