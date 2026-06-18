Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια γυναίκα στη Βρετανία κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε συστηματικά και επέτρεπε σε ξένους άνδρες να τη βιάζουν στο σπίτι τους.

Ο δράστης παραδέχθηκε τηλεφωνικά ότι είχε καλέσει επανειλημμένα άλλους άνδρες για να κακοποιήσουν τη σύζυγό του ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

Παρά την καταδίκη του συζύγου σε 15 χρόνια φυλάκισης, το θύμα ζητά τον εντοπισμό και τη δίωξη όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών, καθώς πολλά δείγματα γενετικού υλικού παραμένουν μέχρι σήμερα αταυτοποίητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά τις αποκαλύψεις μιας γυναίκας που καταγγέλλει ότι υπέστη επί χρόνια συστηματικούς βιασμούς από τον πρώην σύζυγό της και άλλους άνδρες.

Η γυναίκα, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λούσι» για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, μίλησε στο ITV News και περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που ξύπνησε μέσα στη νύχτα και βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άνδρα να τη βιάζει, ενώ ο τότε σύζυγός της παρακολουθούσε.

Advertisement

Advertisement

«Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, ενώ ο σύζυγός μου ήταν στο ίδιο δωμάτιο και παρακολουθούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ο δράστης απομακρύνθηκε αμέσως μόλις εκείνη συνήλθε, ενώ η ίδια κλείστηκε έντρομη στο δωμάτιο των παιδιών της και κάλεσε τον πατέρα της και την αστυνομία.

Οι καταγγελίες για συστηματική νάρκωση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε επανειλημμένα χωρίς τη γνώση της. Όπως υποστήριξε, αρχικά χρησιμοποιούσε υπνωτικά χάπια και στη συνέχεια ακόμη και υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου.

Η ίδια περιέγραψε ότι για χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά και ανεξήγητα προβλήματα υγείας, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι της συνέβαινε.

«Ξυπνούσα με πόνους σε όλο μου το σώμα και αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για τόσο μεγάλο διάστημα. Κοιτάζω παλιές φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», είπε.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ, ώστε συχνά αδυνατούσε ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι ή να πιει νερό.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε, σε τηλεφωνικές συνομιλίες από τη φυλακή, ότι είχε καλέσει επανειλημμένα άλλους άνδρες στο σπίτι τους για να τη βιάσουν όσο εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

Advertisement

«Αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές. Δεν ήταν η πρώτη φορά», φέρεται να της είπε.

Η «Λούσι» εκτιμά ότι οι επιθέσεις μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες. Σύμφωνα με την ίδια, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα στοιχεία δείχνουν ότι η κακοποίηση ίσως συνεχιζόταν επί χρόνια.

«Αν με νάρκωνε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για έναν χρόνο, και αυτό συνέβαινε για χρόνια, τότε οι άνδρες που εμπλέκονται μπορεί να είναι εκατοντάδες», δήλωσε.

Advertisement

Ζητά να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, η γυναίκα επιμένει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Ζητά να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες που φέρεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης, καταγγέλλοντας ότι η αστυνομία δεν συνέλεξε αποτυπώματα από το κρεβάτι όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, παρότι ήταν γνωστό πως άγνωστος είχε εισέλθει στο σπίτι.

Χρόνια αργότερα, όπως είπε, εντοπίστηκε γενετικό υλικό από περισσότερα άτομα, ωστόσο αρκετά δείγματα παραμένουν μέχρι σήμερα αταυτοποίητα.

Advertisement

«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο και αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου. Αν κάποιος με κοιτάξει λίγο περισσότερο, σκέφτομαι μήπως είναι ένας από αυτούς», εξομολογήθηκε.

Η αστυνομία που χειρίζεται την υπόθεση επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Ένας άνδρας έχει ήδη καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος του θύματος. Ωστόσο, οι έρευνές μας συνεχίζονται και παραμένουμε αποφασισμένοι να εντοπίσουμε οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στην υπόθεση».

Advertisement

Advertisement