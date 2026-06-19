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Μία φρικιαστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας στη Γερμανία, με θύμα ένα μωράκι τριών μηνών που απήχθη και δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα του το είχε άφησει για λίγα μόλις λεπτά στο πεζοδρόμιο, την ώρα που μετέφερε τα ψώνια της στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Τραγωδία με βρέφος 3 μηνών που απήχθη και βρέθηκε νεκρό

Το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στη Γερμανία, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή του από καροτσάκι έξω από το σπίτι του στη νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

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Η 37χρονη μητέρα ανέφερε στις αρχές ότι είχε επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε προσωρινά το μωρό έξω από το σπίτι, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες, ωστόσο όταν κατέβηκε ξανά, το παιδί είχε εξαφανιστεί.

Baby 'snatched from pram' in Germany as police launch massive manhunt https://t.co/7U4BSvSIR6 June 19, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, σκύλων ανίχνευσης και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ευρύτερη ζώνη γύρω από το σημείο εξαφάνισης.

Το απόγευμα της Παρασκευής, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή, εντοπίστηκε σορός βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ που διασχίζει την περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το αγνοούμενο παιδί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης.

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα BILD, περιέγραψε ότι η κόρη της είχε επιστρέψει από τα ψώνια κρατώντας σακούλες και ετοιμαζόταν να τις ανεβάσει στο διαμέρισμα, όταν συνέβη το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου η μητέρα και το παιδί να είχαν παρακολουθηθεί κατά την επιστροφή τους από κοντινά καταστήματα, περίπου 15 λεπτά από την κατοικία τους. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, είχαν βγει για αγορές λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, γύρω στις 22:00, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου στις 23:30.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση για μικρό χρονικό διάστημα και πως «άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά».