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Ο 24χρονος περιέγραψε στην Πρώτη Κυρία του Ισραήλ περιστατικά βίας και απειλών θανάτου που στόχευαν στην πλήρη συντριβή της προσωπικής του αξιοπρέπειας.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται στο φως λίγο μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης του ΟΗΕ, η οποία σημειώνει ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί Ισραηλινών ομήρων δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Η Χαμάς απορρίπτει τις μαρτυρίες των πρώην ομήρων, χαρακτηρίζοντάς τις ως αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες ενός πρώην Ισραηλινού ομήρου, ο οποίος περιγράφει βασανιστήρια, εξευτελισμούς και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της πολυήμερης αιχμαλωσίας του στα τούνελ της Γάζας από τη Χαμάς.

Ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, που κρατήθηκε όμηρος για 739 ημέρες μετά την απαγωγή του από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, μίλησε στην Πρώτη Κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτζογκ, περιγράφοντας όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε στα χέρια των δεσμοφυλάκων του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, υπέστη επανειλημμένους εξευτελισμούς και περιστατικά σεξουαλικής βίας μέσα στα υπόγεια τούνελ της Γάζας.

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Οι αποκαλύψεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συγκρούσεις, η οποία σημειώνει ότι οι σχετικές καταγγελίες Ισραηλινών ομήρων δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία.

«Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με ολόκληρη ζωή»

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας φρουρός της Χαμάς τον οδήγησε μόνο του σε ένα δωμάτιο, του έδεσε τα μάτια και τον ανάγκασε να γδυθεί υπό την απειλή μαχαιριού.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας άρχισε να του απευθύνει σεξουαλικά υπονοούμενα πριν προχωρήσει σε ανάρμοστες πράξεις σε βάρος του. «Μου είπε: Δεν έχεις δει κορίτσια εδώ και πολύ καιρό, σωστά; Βλέπεις πορνό; Θέλεις να δεις πορνό; Θέλεις να γυρίσουμε μαζί μια ταινία πορνό;».

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλώς ήθελα να σταματήσει», δήλωσε ο Νταλάλ, περιγράφοντας το αίσθημα απόλυτης αδυναμίας που βίωσε.

Μετά το περιστατικό, ο φρουρός φέρεται να τον απείλησε επανειλημμένα με θάνατο σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα συνέβησαν. Όπως κατέθεσε ο πρώην όμηρος, ο δράστης αρχικά ακούμπησε ένα μαχαίρι στον λαιμό του και αργότερα έστρεψε όπλο στο κεφάλι του, απαιτώντας απόλυτη σιωπή.

Σε δεύτερο περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε ακόμη πιο τραυματικό, ο Νταλάλ υποστήριξε ότι ένα απλό μπάνιο μετατράπηκε σε βίαιη σεξουαλική επίθεση. Μετά από ντους που του επετράπη να κάνει, ο φρουρός τον οδήγησε γυμνό σε άλλο δωμάτιο, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε νέα κακοποίηση.

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«Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με μια ολόκληρη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένιωθε σαν να είχε «αποσυνδεθεί» ψυχικά από όσα συνέβαιναν.

Μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, ο φρουρός φέρεται να τον ξυλοκόπησε άγρια και να επανέλαβε τις απειλές θανάτου. Ο Νταλάλ κατήγγειλε επίσης ότι εξαναγκάστηκε να δηλώσει στον βασανιστή του ότι τον αγαπούσε, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω βία.

«Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μας»

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ περιέγραψε σειρά εξευτελιστικών περιστατικών που, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, σε μία από τις πιο τραυματικές στιγμές, ο ίδιος και ο συγκρατούμενός του Όμερ Βένκερτ οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο όπου φρουρός φέρεται να διέταξε τον Βένκερτ να σταθεί στα τέσσερα και να γαβγίζει σαν σκύλος.

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Ακολούθησε ξυλοδαρμός των δύο ανδρών, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για «τιμωρία» λόγω της μεταχείρισης Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο Νταλάλ απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025, έχοντας υποστεί λοιμώξεις, απώλεια ακοής στο ένα αυτί και σοβαρά δερματικά προβλήματα. Όπως δήλωσε αργότερα στο Channel 13, «Ο στόχος ήταν να συντρίψει την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκανε», ενώ χαρακτήρισε κάθε ημέρα αιχμαλωσίας ως «μια ατελείωτη κόλαση». «Επέστρεψα από τη συνάντηση με τον διάβολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες του προστίθενται σε άλλες μαρτυρίες πρώην ομήρων. Η 62χρονη Αβίβα Σίγκαλ κατέθεσε στον ΟΗΕ ότι έγινε μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης 16χρονης από μέλος της Χαμάς, ενώ ο πρώην φύλακας ασφαλείας του φεστιβάλ Nova, Ρομ Μπρασλάβσκι, περιέγραψε δημόσια βασανιστήρια και εξευτελισμούς.

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«Μου έβγαλαν όλα τα ρούχα, τα εσώρουχα, τα πάντα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κάθε μέρα έλεγα στον εαυτό μου: Επέζησα άλλη μια μέρα στην κόλαση». Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ενώ η Χαμάς απορρίπτει τις μαρτυρίες ως «αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς».

(Με πληροφορίες από ynetnews.com)

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