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Η έρευνα αποκάλυψε ασυνέπειες στο αφήγημα της δημάρχου, ενώ οι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τον σύζυγο και τον κουνιάδο της.

Η Νάνσι Ναπόλες αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες, και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές.

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Μια δήμαρχος στο Μεξικό φέρεται να σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να υπεξαιρέσει κρατικά κεφάλαια αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, που προορίζονταν για λύτρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Πέμπτη.

Η Νάνσι Ναπόλες, πρόεδρος του δήμου Τενανσίνγκο, δήλωσε την αθωότητά της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τις κατηγορίες «πολιτικοποιημένες».

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🔴“Existe un propósito político para desacreditarme como persona”: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, respondió a los señalamientos sobre un presunto autosecuestro y el supuesto desvío de 40 millones de pesos.



Acusó una campaña política en su contra, exigió una… pic.twitter.com/hXHSFYRQof — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Η Ναπόλες ανήκει στο κυβερνών κόμμα Μορένα της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία έχει καταστήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς ως έναν από τους πυλώνες της κυβέρνησής της.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ζήτησαν από τη Ναπόλες να καταθέσει στις 9 Ιουλίου για την «προσομοίωση απαγωγής». Δεν υπάρχουν εντάλματα σύλληψης εναντίον της, σε αντίθεση με τον σύζυγό της και τον κουνιάδο της, οι οποίοι καταζητούνται.

Ένοπλοι άνδρες ανάγκασαν τη Ναπόλες να βγει από το αυτοκίνητό της υπό την απειλή όπλου, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα και τις καταθέσεις τριών συλληφθέντων πλέον «απαγωγέων».

Οι αρχές υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, οι απαγωγείς της απείλησαν να σκοτώσουν την Ναπολές και την οικογένειά της αν δεν πλήρωναν «40 εκατομμύρια πέσος σε αντάλλαγμα για την ελευθερία της», συμβουλεύοντάς την ότι αν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα λύτρα – που ισοδυναμούν με 2,3 εκατομμύρια δολάρια – θα έπρεπε «να πάρει πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση».

Ωστόσο ένας ανυποψίαστος μάρτυρας που είδε την δήμαρχο να αναγκάζεται να μπει σε ένα αυτοκίνητο ανέτρεψε το σχέδιο της όταν ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα με αποτέλεσμα η δήμαρχος να εγκαταλείψει την πλεκτάνη της.

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Οι εισαγγελείς δημοσίευσαν επίσης εικόνες που αποδεικνύουν ότι ήταν στημένη η απαγωγή.

Μια επακόλουθη έρευνα αποκάλυψε ασυνέπειες στο αφήγημά της, υποδηλώνοντας ότι ο σύζυγος και ο κουνιάδος της δημάρχου σχεδίασαν την «ψεύτικη απαγωγή» για να εισπράξουν δημόσιο χρήμα που «είχε ήδη υπεξαιρεθεί, δημιουργώντας μια δικαιολογία για τα χρήματα».

Η Ναπολές αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές για να διευκρινίσει τι συνέβη, ώστε «οι ένοχοι να τιμωρηθούν».

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