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Η απόφαση της 28χρονης Λέβιτ προκάλεσε έντονη συζήτηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την εμφανίζει σε κατάσταση έντασης και αποστασιοποίησης δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Διάφορα δημοσιεύματα συνέδεσαν λανθασμένα την παραίτησή της με την πρόσφατη μυστική μεταφορά του προέδρου Τραμπ από το αεροσκάφος Air Force One λόγω πιθανής απειλής.

Ωστόσο, νεότερα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Λέβιτ δεν βρισκόταν στην πτήση, καθώς απουσίαζε από τα καθήκοντά της λόγω της πρόσφατης γέννησης του παιδιού της.

Η ίδια χαρακτήρισε την αποχώρησή της ως μια γλυκόπικρη απόφαση, ενώ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εξωτερική σύμβουλος της κυβέρνησης.

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Η αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από τον Λευκό Οίκο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Τα πλάνα έχουν προκαλέσει ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόφασή της να αποχωρήσει.

Η 28χρονη Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, φαίνεται στο βίντεο σε μια στιγμή που χαρακτηρίζεται από εμφανή ένταση. Απέναντί της βρίσκεται η Νάταλι Χαρπ, πολιτική συνεργάτιδα και πρώην παρουσιάστρια, ενώ δίπλα της κάθεται ο Τραμπ. Η Λέβιτ συνομιλεί με τη Χαρπ, σταυρώνει τα χέρια, χασμουριέται και κάνει ορισμένες χειρονομίες, ενώ και οι δύο γυναίκες κοιτούν κατά διαστήματα τα κινητά τους.

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🚨 BREAKING: Trump announced Karoline Leavitt's departure to "spend more time with family."



In a LEAKED video from last night, she looks visibly isolated during a tense Marine One exchange with Trump and another woman.



​Hours later, she's out.



Is the WH covering up something? pic.twitter.com/jX4zrfIOnm — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 12, 2026

Το βίντεο δημοσίευσε ο λογαριασμός Call to Activism, υποστηρίζοντας ότι η Λέβιτ εμφανίζεται «εμφανώς απομονωμένη». Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στη Mirror US, τόνισε αρχικά ότι η γωνία λήψης μπορεί να παραπλανήσει ως προς τις αποστάσεις. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η Λέβιτ δείχνει πιο αποστασιοποιημένη από ό,τι συνήθως δίπλα στον Τραμπ, καθώς κοιτά προς το παράθυρο και δεν παρουσιάζει την έντονη οπτική επαφή και τα χαμόγελα που τη χαρακτηρίζουν. Ανέφερε επίσης ενδείξεις πλήξης ή δυσφορίας, όπως το σφίξιμο των χειλιών, το τρίψιμο του χεριού και το ξύσιμο του ώμου.

Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση της παραίτησης συνέπεσε με αποκαλύψεις για τη μυστική απομάκρυνση του Τραμπ από το Air Force One κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία τον Ιούλιο, λόγω πιθανής ιρανικής απειλής. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο πρόεδρος μεταφέρθηκε μέσω οχήματος τροφοδοσίας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ενώ το Air Force One απογειώθηκε κανονικά ως «δόλωμα», με υπουργούς, συνεργάτες και δημοσιογράφους να παραμένουν σε αυτό.

🚨 BREAKING: Karoline Leavitt is stepping down as White House Press Secretary. She will leave at the end of the month to focus on her family. President Trump called her one of the very best to ever hold the job. She will remain a top outside advisor and key Republican voice.… pic.twitter.com/wPw2aaWrVG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 12, 2026

Στο Air Force One βρίσκονταν μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σκοτ Μπέσεντ, ενώ η Νάταλι Χαρπ φέρεται να συνόδευσε τον Τραμπ στο εναλλακτικό αεροσκάφος. Η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε στα social media θεωρίες ότι η Λέβιτ μπορεί να ενοχλήθηκε επειδή έμεινε στο «δόλωμα». Οι ισχυρισμοί αναπαράχθηκαν από International Business Times, Hindustan Times και Inkl, ενώ ορισμένες αναρτήσεις συνέδεσαν και τη Χαρπ με την απόφαση της Λέβιτ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση. Νεότερα δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων του Irish Star, αναφέρουν ότι η Λέβιτ δεν βρισκόταν στην Τουρκία ούτε επέβαινε σε κάποιο από τα δύο αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε άδεια μητρότητας από τα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Ιουλίου.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η απόφασή της έχει να κάνει αποκλειστικά με την οικογένεια της. Μετά τη γέννηση της κόρης της, Βιβιάνα, τον Μάιο, και την επιστροφή της στα καθήκοντά της, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαθέσει ταυτόχρονα τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί η θέση της και εκείνα που χρειάζονται τα δύο μικρά παιδιά της. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου χαρακτήρισε την αποχώρησή της «γλυκόπικρη απόφαση» και ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει την κυβέρνηση Τραμπ έως το τέλος Αυγούστου.