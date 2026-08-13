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Οι ναύτες και οι πεζοναύτες διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες, καθώς αναφέρονται ελλείψεις βασικών ειδών υγιεινής, προβλήματα στα υδραυλικά και παρουσία μούχλας στους χώρους διαμονής.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν επίσημη έρευνα για τις καταγγελίες περί εξαντλητικών ωραρίων εργασίας και περιστατικών αυτοκτονικών τάσεων μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Η παρατεταμένη αποστολή στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες των στρατιωτικών, οι οποίες απαιτούν άμεσα μέτρα από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

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Έντονες ανησυχίες για την ψυχική και σωματική κατάσταση των περίπου 5.000 ναυτών και πεζοναυτών του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Abraham Lincoln» εκφράζουν οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου, καθώς το πλήρωμα βρίσκεται επί εννέα μήνες στη θάλασσα, έχοντας περάσει περίπου 250 ημέρες χωρίς να πατήσει στη στεριά, σύμφωνα με τον Guardian.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 USS Abraham Lincoln crew pushed to the breaking point as Iran war pressure mounts



Multiple sailors aboard the USS Abraham Lincoln reportedly attempted to jump overboard while the carrier’s deployment was extended amid escalating tensions with Iran.



The reported… pic.twitter.com/vBLEVcP2O2 Advertisement Advertisement August 13, 2026

Η παρατεταμένη ανάπτυξη, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η ψυχολογική πίεση φαίνεται να έχουν φέρει το πλήρωμα στα όριά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Navy Times και Stars and Stripes, έχουν καταγραφεί περιστατικά ναυτών που επιχείρησαν να πέσουν στη θάλασσα, ενώ οικογένειες στρατιωτικών ζητούν από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού να λάβει άμεσα μέτρα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία συζύγου μέλους του πληρώματος, η οποία αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα από τον άνδρα της με τη φράση: «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο».

«Μούχλα, χαλασμένες τουαλέτες και χωρίς ζεστό νερό»

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στην ψυχολογική επιβάρυνση. Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας Μάικ Λέβιν έχει αναδείξει δημόσια τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, περιγράφοντας εικόνα σοβαρής εγκατάλειψης.

Όπως ανέφερε, οι ναύτες αντιμετωπίζουν μούχλα στα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια που παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες και μεγάλα διαστήματα χωρίς ζεστό νερό. Παράλληλα, έκανε λόγο για ελλείψεις ακόμη και σε βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαπούνι, αποσμητικό και οδοντόκρεμα.

Πηγή: Wikimedia Commons

Η Αναμπέλ Λόμα υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο σύζυγός της είχε επιχειρήσει να πηδήξει στη θάλασσα, καθώς η παραμονή του στο πλοίο παρατεινόταν διαρκώς. Όπως είπε, ο άνδρας της φοβάται ότι η ψυχολογική του κατάρρευση θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η 13χρονη στρατιωτική του καριέρα.

Το «Abraham Lincoln» απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου με προορισμό αρχικά τον Ειρηνικό. Ωστόσο, η έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν οδήγησε στην ανακατεύθυνσή του προς τη Μέση Ανατολή, παρατείνοντας δραματικά την αποστολή του πληρώματος.

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Multiple U.S. sailors have reportedly tried to jump overboard the USS Abraham Lincoln amid poor conditions as the Iran war extends their deployment. Natalie Oliverio from The Military Times spoke with one of the sailor’s wives: “She is extremely worried and concerned about how… pic.twitter.com/cNy5qQ6sgO — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) August 13, 2026

Γερουσιαστές των Δημοκρατικών ζητούν επίσημη έρευνα για τις συνθήκες

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ζήτησε εξηγήσεις για την ανάπτυξη του πλοίου, το οποίο έχει παραμείνει στη θάλασσα για περισσότερες από 250 ημέρες και χωρίς να δέσει σε λιμάνι για πάνω από 200, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για τις αναφορές περί ελλείψεων βασικών ειδών, μόλυνσης του νερού, προβλημάτων στα υδραυλικά και επιδείνωσης της ψυχικής υγείας των περίπου 5.000 ναυτών και πεζοναυτών.

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Senators demand inquiry into conditions aboard the USS Abraham Lincoln, following reports of food shortages, broken plumbing and mental health crises during the aircraft carrier's record-setting deploymenthttps://t.co/yOBTvaElMs pic.twitter.com/KHLyULVjEl — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2026

Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο ζήτησε διακομματική επίσκεψη στο αεροπλανοφόρο για τη διερεύνηση των καταγγελιών. Όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ οι ναύτες φέρεται να εργάζονται 12 έως 16 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό, αντιμετωπίζοντας μούχλα στα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, περιορισμένα γεύματα και ελλείψεις σε σαπούνι.

Το USS Abraham Lincoln αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025 με προορισμό τη Νότια Σινική Θάλασσα, αλλά αργότερα ανακατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα σχολιασμού.

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(Με πληροφορίες από Guardian)