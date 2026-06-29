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Το δίκτυο χρησιμοποιούσε το ταχυδρομείο για την αποστολή LSD και ψιλοκυβίνης, με αποτέλεσμα την τιμωρία συνολικά 58 μελών του πληρώματος μέσω στρατοδικείων, διοικητικών απομακρύνσεων και πειθαρχικών κυρώσεων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη νεκροψία του ναύτη που έδειξε χρήση LSD, ενώ τα στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψαν τη δομή και τη λειτουργία του κυκλώματος.

Ο βασικός διακινητής καταδικάστηκε σε 15 μήνες κάθειρξη και αποτάχθηκε από το σώμα, αφού παραδέχθηκε την παραλαβή εκατοντάδων δισκίων ναρκωτικών σε επτά διαφορετικές ταχυδρομικές αποστολές.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ναύτες αντιμετώπισαν ποινές φυλάκισης, υποβιβασμούς και αποτάξεις, ενώ δεκάδες ακόμα μέλη του πληρώματος τιμωρήθηκαν διοικητικά για τη χρήση των παράνομων ουσιών.

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Ο θάνατος ενός 22χρονου ναύτη το 2023 αποτέλεσε την αφετηρία μιας μεγάλης έρευνας στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η οποία αποκάλυψε εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan. Η έρευνα οδήγησε στην τιμωρία συνολικά 58 μελών του πληρώματος.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, αλλά και από δηλώσεις αξιωματούχων του αμερικανικού Ναυτικού στη στρατιωτική ιστοσελίδα Stars and Stripes, η υπόθεση κατέληξε σε έξι στρατοδικεία, 24 διοικητικές απομακρύνσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις και 28 εξωδικαστικές πειθαρχικές κυρώσεις.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε στηθεί οργανωμένο δίκτυο διακίνησης LSD, το οποίο χρησιμοποιούσε την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) για την αποστολή εκατοντάδων δισκίων LSD στην Ιαπωνία. Από εκεί, τα ναρκωτικά διανέμονταν σε μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου.

Αν και το Πολεμικό Ναυτικό είχε γνωστοποιήσει ήδη από το 2023 ότι διερευνούσε υπόθεση ναρκωτικών στο USS Ronald Reagan, η πλήρης έκταση της δραστηριότητας αποκαλύφθηκε μόλις δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά δικαστικά έγγραφα και οι επίσημες απαντήσεις των αμερικανικών αρχών.

«Η έρευνα ήταν εξονυχιστική και κάθε ναύτης που ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε σε παραβατική συμπεριφορά λογοδότησε», δήλωσε στο Stars and Stripes ο εκπρόσωπος του USS Ronald Reagan, αντιπλοίαρχος Τζέιμς Άνταμς.

Ο θάνατος που αποκάλυψε το κύκλωμα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από τον θάνατο ενός 22χρονου ναύτη, ο οποίος υπηρετούσε ως βοηθός ναύκληρου και έχασε τη ζωή του στις 13 Μαρτίου 2023, όταν έπεσε από στρατιωτικό κοιτώνα στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Η νεκροψία έδειξε ότι είχε κάνει χρήση LSD, ενώ η εξέταση του κινητού του τηλεφώνου έδωσε στους ερευνητές της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Ναυτικού (NCIS) κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώματος.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν διευκρινίζεται ποια ήταν η αιτία ή οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του.

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«Ο θάνατός του αποτέλεσε τον καταλύτη για την ευρύτερη έρευνα», δήλωσε ο Άνταμς. «Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η NCIS κατά την αρχική διερεύνηση του θανάτου οδήγησαν στην αποκάλυψη και τη διάλυση ενός δικτύου κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών», πρόσθεσε.

Η NCIS άρχισε επίσημα την έρευνα στις 2 Μαΐου 2023 και σύντομα αρκετοί ναύτες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους, κατονομάζοντας και άλλα άτομα που συμμετείχαν στο δίκτυο.

Επτά αποστολές με εκατοντάδες δισκία LSD

Στο στρατοδικείο παραπέμφθηκαν έξι ναύτες: η Έβελιν Αγκιλάρ, ο Μπράντον Ντίας, ο Ντέιβιντ Ποσμάο, ο Αρτούρ Ρέιχμαν, η Άλισα Ριάλε και ο Άντζελ Τάκερ.

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Η σημαντικότερη υπόθεση αφορούσε τον Άντζελ Τάκερ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, παρέλαβε επτά ταχυδρομικές αποστολές με LSD από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023. Κάθε αποστολή περιείχε από 350 έως και 1.000 δισκία.

Ο Τάκερ, που υπηρετούσε ως υπεύθυνος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, μετέφερε τα δέματα σε κατοικία συναδέλφου του εκτός στρατιωτικής βάσης και στη συνέχεια διένειμε μέρος των ναρκωτικών σε μέλη του πληρώματος.

Με ανάλογο τρόπο διακινήθηκε και αποστολή που περιείχε ψιλοκυβίνη, τη δραστική ουσία των λεγόμενων «μαγικών μανιταριών». Ο Τάκερ παραδέχθηκε την ενοχή του για επτά αδικήματα που σχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών, εξαγωγή, συνωμοσία και εισαγωγή ελεγχόμενης ουσίας σε στρατιωτικό πλοίο. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 μηνών και αποτάχθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, ενώ η ποινή φυλάκισής του μειώθηκε κατά έξι μήνες επειδή συνεργάστηκε με τις αρχές.

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Οι καταδίκες των εμπλεκόμενων ναυτών

Ο Μπράντον Ντίας παραδέχθηκε ότι μοίραζε LSD και ψιλοκυβίνη σε άλλους ναύτες, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ποσότητες των δύο ουσιών.

Αν και οι περισσότερες κατηγορίες περί ναρκωτικών αποσύρθηκαν λόγω παραβίασης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκδίκαση της υπόθεσης, κρίθηκε ένοχος για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 215 ημερών, περικοπή αποδοχών και απόταξη.

Η Έβελιν Αγκιλάρ καταδικάστηκε επίσης για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, ενώ οι Ντέιβιντ Ποσμάο και Αρτούρ Ρέιχμαν κρίθηκαν ένοχοι για κατοχή, διακίνηση και συνωμοσία σχετικά με ναρκωτικά. Η Άλισα Ριάλε καταδικάστηκε για διακίνηση και συνωμοσία, με όλους τους παραπάνω να λαμβάνουν ποινές φυλάκισης.

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Παράλληλα, και οι έξι υποβιβάστηκαν στον χαμηλότερο βαθμό του Ναυτικού (E-1), ενώ όλοι, εκτός από τον Ποσμάο, αποτάχθηκαν.

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Η υπόθεση οδήγησε σε 58 τιμωρίες

Εκτός από τους έξι που οδηγήθηκαν σε στρατοδικείο, ακόμη 52 ναύτες τιμωρήθηκαν για χρήση παράνομων ουσιών στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αεροπορικής Διοίκησης του Στόλου Ειρηνικού των ΗΠΑ, πλοίαρχο Αμέλια Ουμαγιάμ.

Οι 28 που τιμωρήθηκαν με εξωδικαστικές πειθαρχικές κυρώσεις έλαβαν συνήθως ποινές που περιλάμβαναν 45 ημέρες περιορισμού, 45 ημέρες πρόσθετης υπηρεσίας, υποβιβασμό και περικοπή του μισού μηνιαίου μισθού για διάστημα δύο μηνών.

Οι περισσότεροι από τους 24 ναύτες που απομακρύνθηκαν διοικητικά από το Ναυτικό έλαβαν αποστρατεία υπό δυσμενείς όρους («other-than-honorable discharge»).

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Το USS Ronald Reagan μεταστάθμευσε την άνοιξη του 2024 στη Ναυτική Βάση Κίτσαπ, στο Μπρέμερτον της πολιτείας της Ουάσιγκτον, ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια υπηρεσίας ως ναυαρχίδα του 7ου Στόλου των ΗΠΑ με έδρα την Ιαπωνία.