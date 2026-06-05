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Βίντεο που εξασφάλισε και δημοσιοποίησε το CNN αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε τον Μάρτιο στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, την περίοδο που το πλοίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Την εποχή του συμβάντος, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι η φωτιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», ενώ δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή τους. Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι το αεροπλανοφόρο παρέμενε «πλήρως επιχειρησιακό».

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Ωστόσο, το υλικό που παρουσίασε το αμερικανικό δίκτυο αποτυπώνει εικόνες εκτεταμένης καταστροφής στους χώρους διαμονής του πληρώματος. Κατεστραμμένες κουκέτες, μεταλλικά τμήματα παραμορφωμένα από τις υψηλές θερμοκρασίες, σοβαρές φθορές στις οροφές, καθώς και καλώδια που κρέμονται από τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, συνθέτουν το σκηνικό. Στους ίδιους χώρους διακρίνονται επίσης μεγάλες ποσότητες στάχτης και υπολειμμάτων.

Ναύτης που υπηρετούσε στο USS Gerald R. Ford και μίλησε στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας περιέγραψε τις στιγμές της πυρκαγιάς ως ιδιαίτερα δραματικές. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης υπήρχε έντονος φόβος ότι το πλοίο βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. «Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο ναύτη, αλλά και με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN, το σύστημα πυρόσβεσης του αεροπλανοφόρου δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν, αναγκάζοντας το πλήρωμα να δώσει αγώνα για την κατάσβεση της φωτιάς με άλλα μέσα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η επίσημη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού υποβάθμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά επηρέασε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του USS Gerald R. Ford, το οποίο εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι χρειάστηκαν δύο ολόκληρες ημέρες μέχρι το αεροπλανοφόρο να μπορέσει να επανέλθει σε επιχειρησιακή δράση και να εκτελέσει ξανά αποστολές. Επιπλέον, το πλοίο αναγκάστηκε να καταπλεύσει σε λιμάνι της Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιηθούν προσωρινές επισκευές.

Ερωτηθείς από το CNN σχετικά με την έκταση των ζημιών αλλά και για τη φερόμενη δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού περιορίστηκε να δηλώσει ότι η σχετική έρευνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Το USS Gerald R. Ford, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Από το κατάστρωμά του απογειώθηκαν επανειλημμένα μαχητικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων.

Το αεροπλανοφόρο εντάχθηκε επίσημα σε υπηρεσία το 2017 και θεωρείται το νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα 11 αεροπλανοφόρα που διαθέτει ο αμερικανικός στόλος. Η τελευταία ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε τον Μάιο, όταν επέστρεψε στη ναυτική βάση του Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από CNN

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