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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Παναμά.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο USS George Washington για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln.

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κλήθηκε να μεταβεί στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο – ενώ βρισκόταν ήδη σε αποστολή από τον Νοέμβριο – προτού ξεκινήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Το USS Abraham Lincoln και τα αεροσκάφη του διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επιχείρηση «Επική Οργή» και στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.