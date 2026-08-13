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Η αποχώρησή της αφήνει ένα κενό στη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η ίδια υπήρξε μία από τις στενότερες και μακροβιότερες συνεργάτιδές του.

Ως επικρατέστερη διάδοχος προβάλλει η Άννα Κέλι, η οποία υπηρετεί ήδη ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου και υποστηρίζει ενεργά τις πολιτικές του προέδρου.

Παρά την εμπειρία της σε επικοινωνιακές θέσεις, ορισμένοι κύκλοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εκφράζουν επιφυλάξεις για την καταλληλότητά της στη συγκεκριμένη θέση.

Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων για τη διαδοχή περιλαμβάνονται επίσης η Αλίνα Χάμπα, ο Στίβεν Τσέουνγκ, ο Σκοτ Τζένινγκς, η Νάταλι Χαρπ, η Ρόμα Νταράβι και η Λάρα Τραμπ.

Οι τελικές αποφάσεις για την κάλυψη της κενής θέσης εκπροσώπου παραμένουν ακόμα προς συζήτηση εντός του κυβερνητικού επιτελείου.

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To φαβορί για να γίνει η επόμενη επίσημη εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια εστεμμένη σε καλλιστεία, τραγουδίστρια και, όπως η ίδια περιγράφει, «μανιακή με τα σκυλιά», η οποία δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες των κατοικίδιων της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, η Άννα Κέλι, 29 ετών, είναι επίσης πιστή υποστηρίκτρια του Τραμπ και μοιράζεται την τάση του Προέδρου να επιτίθεται σε όσους θεωρεί εχθρούς των μέσων ενημέρωσης — όπως δημοσιογράφους που θέτουν δύσκολες ερωτήσεις — στο πλαίσιο του τρέχοντος ρόλου της ως αναπληρώτρια της απερχόμενης εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

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Η Λέβιτ, 28 ετών, παραιτείται στα τέλη Αυγούστου προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα την Τετάρτη. «Η Καρολάιν θα είναι πλέον μία από τις κορυφαίες εξωτερικές σύμβουλές μου και μια επιρροή φωνή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», πρόσθεσε. Η Λέβιτ γέννησε το δεύτερο παιδί της τον Μάιο.

Έγραψε στο X: «Από την επιστροφή μου στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου, ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δύο μικρά μου παιδιά, ενώ παράλληλα αφιερώνω τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου».

Η αποχώρηση της Λέβιτ αφήνει ένα μεγάλο κενό. Ήταν η μόνη από τους τέσσερις εκπροσώπους Τύπου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο που υπηρέτησε για περισσότερο από ένα χρόνο και δεν απολύθηκε, κερδίζοντας τη φήμη ως μία από τις αγαπημένες του Προέδρου.

Happy birthday to the best @PressSec and boss, Karoline Leavitt! 🎉🇺🇸 pic.twitter.com/Y6LStzvDXl — Anna Kelly (@AnnaKelly47) August 24, 2025

Το προφίλ της Αννα Κέλι

Η Κέλι έχει μακρά πορεία στην πολιτική, παρά την ηλικία της. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο προάστιο Φέρφαξ της Ουάσινγκτον, με μητέρα επιχειρηματία και πατέρα μεσίτη ενυπόθηκων δανείων, η δια βίου Ρεπουμπλικανή έχει περιγράψει την οικογένειά της ως «πολιτικά ειλικρινή».

Το 2012, όταν ήταν στα μέσα της εφηβείας της, άρχισε να εργάζεται ως ασκούμενη στην προεκλογική εκστρατεία μιας τοπικής επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων της Βιρτζίνια. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Όμπερν της Αλαμπάμα και έχει μιλήσει για τις προσπάθειές της να ενισχύσει τη συμμετοχή των φοιτητών στην πολιτική.

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Ωστόσο, η Κέλι βρήκε επίσης χρόνο να συμμετάσχει και να κερδίσει τον διαγωνισμό «Miss State Fair» στη Βιρτζίνια το 2018, όπου ερμήνευσε επιτυχίες της τραγουδίστριας της σόουλ Αρέθα Φράνκλιν. Η Κέλι δημοσίευσε επίσης στο διαδίκτυο βίντεο όπου τραγουδά το «I am Changing» της Τζένιφερ Χόλιντεϊ σε έναν άλλο διαγωνισμό ομορφιάς.

Ενώ παρακολουθούσε μεταπτυχιακές σπουδές στη πολιτική διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Εθνικού Κομιτάτου στο Ουισκόνσιν, του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του κόμματος σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ακολούθησε η θέση της διευθύντριας επικοινωνίας του βουλευτή του Ουισκόνσιν Ντέρικ Βαν Όρντεν το 2023, όταν τον υπερασπίστηκε σε ένα σκάνδαλο που αφορούσε βρισιές που είχε απευθύνει σε εφήβους που επισκέπτονταν το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

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Proud of my former boss, @RepVanOrden, whose first LAW was just signed by my current boss, President Trump!



The VA Home Loan Program Reform Act will help active-duty servicemembers and Veterans maintain the American Dream of homeownership. pic.twitter.com/4pGUxB9qSQ — Anna Kelly (@AnnaKelly47) July 30, 2025

Στη συνέχεια, η Κέλι ανέλαβε τη θέση της εθνικής εκπροσώπου Τύπου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ξεκίνησε να ασκεί τα τρέχοντα καθήκοντά της όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Έκτοτε, τον έχει συνοδεύσει σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η σύνοδος κορυφής με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα φέτος.

Οι δημόσιες αναρτήσεις της νεαρής ειδικής στις δημόσιες σχέσεις είναι ένας συνδυασμός ζεστών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες εμφανίζονται οι φίλοι της και ο σκύλος που έσωσε, ο Ρέμι, καθώς και δηλώσεων που υποστηρίζουν τις σκληροπυρηνικές θέσεις του αφεντικού της σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, τη μετανάστευση και τις διεθνείς υποθέσεις.

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Celebrating our Irish heritage with the Taoiseach in town! ☘️ pic.twitter.com/DpFbZClQjo — Anna Kelly (@AnnaKelly47) March 12, 2025

Η Κέλι υιοθέτησε γρήγορα τη χαρακτηριστική φράση του Τραμπ «ψεύτικες ειδήσεις» (σ.σ fake news) και τη συνήθειά του να προσβάλλει τους συνομιλητές του.

Μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία, η Κέλι προειδοποίησε ότι «οι ακροαριστερές, παγκοσμιοποιητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαζικής μετανάστευσης», θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην «καταστροφή» των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει επίσης υιοθετήσει τις πολεμικές δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Ο ιρανικός λαός καλωσορίζει τον ήχο των βομβών, επειδή σημαίνει ότι οι καταπιεστές του χάνουν».

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Miss America and dogs on the Hill today, my fave combo! pic.twitter.com/qZJGB4Xg7C Advertisement February 6, 2024

«Χρειάζεται περισσότερη φινέτσα»

Ωστόσο, η νυν αναπληρώτρια υπεύθυνη Τύπου δεν απολαμβάνει καθολική υποστήριξη. Ένας υψηλόβαθμος Ρεπουμπλικανός δήλωσε στην Daily Mail ότι «χρειάζεται περισσότερη φινέτσα, παρά το γεγονός ότι έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό ομορφιάς». Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η Κέλι «τα πάει καλά στην τηλεόραση, αλλά δεν θα έλεγα ότι μπορεί να καλύψει πλήρως το κενό της Καρολάιν».

Ωστόσο, στο πνεύμα της προηγούμενης καριέρας της ως καλλιτέχνιδα, η Κέλι φαίνεται να απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Clay Travis & Buck Sexton Show», δήλωσε ότι ο ρόλος της στον Λευκό Οίκο είναι «τόσο συναρπαστικός και περνάμε υπέροχα». Πρόσθεσε: «Κερδίζουμε κάθε μέρα».

Εάν η Κέλι δεν πάρει τη θέση, συζητούνται αρκετοί άλλοι υποψήφιοι. Μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων συγκαταλέγονται η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, ο πολεμικός διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, και ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγικός Σκοτ Τζένινγκς.

Οσοι τζογάρουν στην διαδικτυακή αγορά προβλέψεων Kalshi στοιχηματίζουν επίσης στην εκτελεστική βοηθό του προέδρου, Νάταλι Χαρπ – η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχει τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα αργά το βράδυ –, στην πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Ρόμα Νταράβι, και στη νύφη του Τραμπ, Λάρα Τραμπ.