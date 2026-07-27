ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η Katy Perry στο κόκκινο χαλί στο Vanity Fair Oscar Party 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center στο Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017. JAVIER ROJAS/PI

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Ο επίσημος λογαριασμός TikTok συνδύασε την επιτυχία της καλλιτέχνιδας με πλάνα από στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν έδωσε ποτέ την έγκρισή της για τη χρήση του συγκεκριμένου κομματιού σε αυτό το πλαίσιο.

Η Πέρι τόνισε ότι το τραγούδι της αποτελεί έναν ύμνο ελπίδας και όχι μέσο προώθησης πράξεων βίας ή πολέμου.

Πολλοί άλλοι καλλιτέχνες έχουν διαμαρτυρηθεί επίσης για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους από την αμερικανική κυβέρνηση.

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Η Κέιτι Πέρι δηλώνει «βαθιά συγκλονισμένη και θυμωμένη» επειδή ο λογαριασμός TikTok του Λευκού Οίκου συνδύασε την επιτυχία της του 2010 «Firework» με πλάνα από στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ προστίθεται σε μια αυξανόμενη μουσικών που αντιτίθενται δημόσια στη χρήση της μουσικής τους από την κυβέρνηση Τραμπ σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το επίσημο TikTok του Λευκού Οίκου δημοσίευσε το κλιπ την Πέμπτη, συνδυάζοντας τους στίχους του τραγουδιού «μπουμ, μπουμ, μπουμ» με βίντεο με πυραύλους που χτυπούν στόχους στο Ιράν. Η λεζάντα έγραφε «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί», μαζί με ένα emoji πυροτεχνημάτων.

Η Πέρι, η οποία έχει υποστηρίξει την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες εκλογές, απάντησε το Σάββατο στο X με αιχμηρό τρόπο.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

«Είμαι βαθιά αποτροπιασμένη και θυμωμένη που βλέπω το «Firework» να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό @WhiteHouse TikTok ως backing track για βίντεο στρατιωτικών επιθέσεων», έγραψε η Πέρι. «Δεν το ενέκρινα αυτό, δεν μου ζητήθηκε και δεν το ανέχομαι καθόλου».

«Έγραψα αυτό το τραγούδι για να είναι ένας ύμνος ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές», συνέχισε. «Το να βλέπεις ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ανύψωσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για την καταστροφή και τη βία στο soundtrack αποτελεί πλήρη παραβίαση όλων όσων αντιπροσωπεύει το τραγούδι μου. Η μουσική μου είναι για να φέρνω τους ανθρώπους κοντά, όχι για να γιορτάζω τον πόλεμο».

Αρκετοί άλλοι καλλιτέχνες έχουν συγκρουστεί με τον Λευκό Οίκο για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους φέτος. Η Aριάνα Γκράντε έφερε αντίρρηση τον Ιούνιο, αφού η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το τραγούδι της «Bye» σε ένα βίντεο που προωθούσε συλλήψεις από την ICE, και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έκανε το ίδιο τον Δεκέμβριο, αφού το κομμάτι της «Juno» είχε soundtrack για ένα παρόμοιο κλιπ. Η Ολίβια Ροντρίγκο, της οποίας το τραγούδι «All-American Bitch» εμφανίστηκε σε ένα βίντεο αυτοαπέλασης τον περασμένο Νοέμβριο, δήλωσε αργότερα στο περιοδικό Dazed ότι ένιωσε «εξοργισμένη» όταν το είδε.