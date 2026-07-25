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Η Κέιτι Πέρι εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της για τον Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV στη Μάλτα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «I’m His, He’s Mine», απευθύνθηκε στον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, λέγοντας: «Θα αφιερώσω αυτό στο αγόρι μου. Αγαπώ όταν έρχεται στις συναυλίες μου, πάντα με κάνει τόσο χαρούμενη. Σ’ αγαπώ, μωρό μου».

Ο Τριντό παρακολούθησε τη συναυλία από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μαζί με περίπου 30.000 θεατές που βρέθηκαν στη μεγάλη μουσική διοργάνωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» σε εμφάνιση της τραγουδίστριας, καθώς φέρεται να έχει παρακολουθήσει και άλλες συναυλίες της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας της.

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Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η προσωπική ζωή της Κέιτι Πέρι επηρεάζει πλέον και τη μουσική της πορεία. Πηγές υποστηρίζουν πως η τραγουδίστρια έχει αφήσει πίσω της τα τραγούδια που εμπνέονταν από τον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ και ετοιμάζει νέο υλικό, το οποίο αντικατοπτρίζει τη νέα φάση που διανύει. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, το επόμενο άλμπουμ της αναμένεται να έχει πιο αισιόδοξο και προσωπικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τις πρόσφατες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή.