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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μπήκε και επί αμερικανικού εδάφους στη μεγάλη του σκηνή, με μια τελετή έναρξης στο Λος Άντζελες που θύμιζε περισσότερο χολιγουντιανό υπερθέαμα παρά απλή ποδοσφαιρική γιορτή. Πριν από τον αγώνα ΗΠΑ – Παραγουάη, οι celebrities ανέλαβαν τον πρώτο ρόλο, μετατρέποντας το γήπεδο σε διεθνές show με ποπ μουσική, κινηματογραφική λάμψη και ποδοσφαιρικούς μύθους.

Το Μουντιάλ 2026 είναι από μόνο του μια διοργάνωση διαφορετική. Για πρώτη φορά το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού μοιράζεται σε τρεις χώρες, με ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να φιλοξενούν τη διοργάνωση. Έτσι, μετά τις τελετές σε Μεξικό και Καναδά, ήρθε η σειρά των Ηνωμένων Πολιτειών να στήσουν τη δική τους αυλαία, στο Λος Άντζελες, την πόλη που ξέρει όσο λίγες να συνδυάζει αθλητισμό, show business και παγκόσμιο τηλεοπτικό θέαμα.

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Και αυτή τη φορά, το ποδόσφαιρο δεν ήταν μόνο του στο προσκήνιο. Η τελετή είχε έντονο άρωμα Χόλιγουντ, με πρόσωπα που φτάνουν πολύ πέρα από τα όρια των γηπέδων. Την έναρξη έκανε ο Τζέισον Σουντέικις, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «Τεντ Λάσο», ο αγαπημένος τηλεοπτικός προπονητής που συνέδεσε με μοναδικό τρόπο την αμερικανική pop culture με το ποδόσφαιρο.

REUTERS / Daniel Cole

Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Σουντέικις, μέσα από τον ρόλο του Τεντ Λάσο, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα για το αμερικανικό κοινό που άρχισε να βλέπει το ποδόσφαιρο με άλλο μάτι. Έτσι, η παρουσία του στην τελετή λειτούργησε ως ιδανική γέφυρα ανάμεσα στο soccer όπως το αντιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και στο football όπως το ζει ο υπόλοιπος κόσμος.

Στη σκηνή ανέβηκε και η Κέιτι Πέρι, δίνοντας στην τελετή την απαραίτητη pop έκρηξη. Η Αμερικανίδα σταρ ανέλαβε να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της, σε μια εμφάνιση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ενός τηλεοπτικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο 10χρονος Νορβηγός Λούκα, σε μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς.

REUTERS/Lisi Niesner

Το γήπεδο όμως πήρε φωτιά και από τις παρουσίες στις εξέδρες. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν όσο λίγοι στο να αποκτήσει το ποδόσφαιρο μεγαλύτερη απήχηση στις ΗΠΑ, ήταν εκεί. Με την αύρα του παγκόσμιου star, αλλά και του ανθρώπου που πέρασε από τα γήπεδα στο lifestyle, τη μόδα και την επιχειρηματικότητα, ο Μπέκαμ αποθεώθηκε από το κοινό και υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα.

Δίπλα του, ο Τομ Κρουζ έδωσε ακόμη πιο έντονο κινηματογραφικό τόνο στη βραδιά. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στο γήπεδο, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έψαλε συγκινημένος τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που η αμερικανική τελετουργία, το star system και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ενώνονται σε μία εικόνα σχεδόν κινηματογραφική.

REUTERS/ Matthew Childs

Απούσα από την τελετή ήταν η πολιτική κορυφή των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε το «παρών». Ωστόσο, η λάμψη των celebrities κάλυψε πλήρως το κενό, με την τελετή να στήνεται περισσότερο γύρω από το θέαμα, τις κάμερες και τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας διασκέδασης.

Το Λος Άντζελες, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει μια απλή ποδοσφαιρική βραδιά. Η πόλη του Χόλιγουντ μετέτρεψε την έναρξη των ΗΠΑ στο Μουντιάλ σε ένα event όπου οι παίκτες μοιράστηκαν το spotlight με ηθοποιούς, τραγουδιστές και icons της pop κουλτούρας.

Και κάπως έτσι, πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα, το Μουντιάλ 2026 έστειλε το μήνυμά του: αυτή θα είναι μια διοργάνωση όχι μόνο ποδοσφαιρική, αλλά και βαθιά τηλεοπτική, εμπορική, celebrity-driven. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο φτιαγμένο για γήπεδα, οθόνες, social media και κόκκινα χαλιά.