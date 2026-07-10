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Ο Τζάστιν Τριντό ίσως πρέπει να σκεφτεί να ακολουθήσει την καριέρα του χορευτή, γιατί η εμφάνισή του σε βίντεο της Κέιτι Πέρι προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές και συγκέντρωσε βροχή από likes και σχόλια. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η σύντροφός του στο TikTok, χορεύοντας στους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού «Watch It Burn».

Ο Τζάστιν Τριντό χορεύει με την Κέιτι Πέρι και «ρίχνει» το TikTok

Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνεχίζει την ευρωπαϊκή της περιοδεία «Out of Office Tour», ανέβασε ένα βίντεο από τη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Jazz Open» της Στουτγάρδης στις 8 Ιουλίου.

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@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn – Katy Perry

Στο απόσπασμα χορεύει μαζί με μέλη της ομάδας της, ενώ σε κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο Τριντό να χοροπηδά μαζί τους, πριν αποχωρήσει διακριτικά από το πλάνο.

Η ίδια η Κέιτι Πέρι συνόδευσε το βίντεο με μια χιουμοριστική λεζάντα, στην οποία τόνιζε πως «τα αρχαία κείμενα λένε ότι αν χοροπηδήσεις με αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».