Ο Τζάστιν Τριντό ίσως πρέπει να σκεφτεί να ακολουθήσει την καριέρα του χορευτή, γιατί η εμφάνισή του σε βίντεο της Κέιτι Πέρι προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές και συγκέντρωσε βροχή από likes και σχόλια. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η σύντροφός του στο TikTok, χορεύοντας στους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού «Watch It Burn».
Ο Τζάστιν Τριντό χορεύει με την Κέιτι Πέρι και «ρίχνει» το TikTok
Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνεχίζει την ευρωπαϊκή της περιοδεία «Out of Office Tour», ανέβασε ένα βίντεο από τη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Jazz Open» της Στουτγάρδης στις 8 Ιουλίου.
@katyperry
ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck♬ Watch It Burn – Katy Perry
Στο απόσπασμα χορεύει μαζί με μέλη της ομάδας της, ενώ σε κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο Τριντό να χοροπηδά μαζί τους, πριν αποχωρήσει διακριτικά από το πλάνο.
Η ίδια η Κέιτι Πέρι συνόδευσε το βίντεο με μια χιουμοριστική λεζάντα, στην οποία τόνιζε πως «τα αρχαία κείμενα λένε ότι αν χοροπηδήσεις με αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».