Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους.

Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.

Advertisement

Advertisement

Katy Perry and Justin Trudeau make their romance red-carpet official at the Tribeca Film Festival premiere of her film, ‘The Lifetimes Tour – Live from Paris.’ ❤️ pic.twitter.com/ee75aNJXSE — Entertainment Tonight (@etnow) June 9, 2026

Κατά την άφιξή τους, περπάτησαν χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί και αντάλλαξαν τρυφερές ματιές μπροστά στις κάμερες, ενώ δεν έλειψαν οι αγκαλιές και οι εκδηλώσεις affection που καταγράφηκαν από τους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Για την περίσταση, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με λαιμόκοψη halter και διακοσμητικά τριαντάφυλλα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.

Η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται επίσημα μαζί σε κόκκινο χαλί.

Katy Perry is crying and singing “Not Like The Movies” to Justin Trudeau at The Lifetimes Tour – Live In Paris movie premiere. pic.twitter.com/qvjsBPxokV — Katy Perry Activity (@KatyActivity) June 9, 2026