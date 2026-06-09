Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους.
Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.
Κατά την άφιξή τους, περπάτησαν χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί και αντάλλαξαν τρυφερές ματιές μπροστά στις κάμερες, ενώ δεν έλειψαν οι αγκαλιές και οι εκδηλώσεις affection που καταγράφηκαν από τους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία.
Για την περίσταση, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με λαιμόκοψη halter και διακοσμητικά τριαντάφυλλα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.
Η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται επίσημα μαζί σε κόκκινο χαλί.