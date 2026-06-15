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Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, βρέθηκε στο στόχαστρο έντονης κριτικής, καθώς επέλεξε να μην παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Μουντιάλ 2026. Αντίθετα, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη, προκειμένου να παρακολουθήσει την εμφάνιση της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για την επιλογή του, ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός έδωσε τη δική του εξήγηση, γράφοντας: «Κάποιες φορές το καθήκον σου είναι να είσαι ένας υποστηρικτικός σύντροφος». Παράλληλα πρόσθεσε: «Πάντως γνωρίζετε ποια ομάδα θέλω να κατακτήσει το Μουντιάλ», συνοδεύοντας το σχόλιό του με emoji της καναδικής σημαίας.

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boycott America unless your girlfriend is Katty perry ….



Justin Trudeau will forever be a POS!

pic.twitter.com/xWkCNrjiy3 — EY₳SU 🧢👌 (@Eyasu2323) June 14, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εναρκτήριοι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Τορόντο και το Λος Άντζελες είχαν διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η Κέιτι Πέρι αποχώρησε από τη σκηνή για να υποδεχθεί τον Τζάστιν Τριντό με ένα φιλί, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ΗΠΑ – Παραγουάη, το ζευγάρι εμφανιζόταν επανειλημμένα στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου να πίνει μπύρες και να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα του αγώνα.

Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026

Οι εικόνες αυτές, σε συνδυασμό με την ανάρτηση του Τριντό, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες τον χαρακτήρισαν «υποκριτή» και «ντροπή για τον Καναδά», ενώ δεν έλειψαν και προσωπικά σχόλια, με κάποιον να τον ρωτά: «Γιατί δεν σκέφτηκες την πρώην σύζυγό σου και τα τρία παιδιά σας;».

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και χρήστες που αντιμετώπισαν την υπόθεση με χιούμορ, γράφοντας σχόλια όπως: «Είναι αρκετά έξυπνος ώστε να μην κοιμηθεί στο σπιτάκι του σκύλου» ή «Αν κι εγώ είχα σύντροφο την Κέιτι Πέρι, θα έκανα ακριβώς το ίδιο».