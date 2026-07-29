Ένα απρόοπτο και ξεκαρδιστικό περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Μάλτα, όταν η τραγουδίστρια παρέμεινε για λίγη ώρα εγκλωβισμένη μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι, το οποίο κατηύθυναν οι θαμαυστές της.
@parismatch Katy Perry au festival Musilac ce soir ! #ikissedagirl #katyperry #musilac #aixlesbains #festival ♬ son original – Paris Match
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV, η Κέιτι Πέρι προβλεπόταν να μπει μέσα στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές θα το κυλούσαν προς τη σκηνή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο για το κοινό.
Οι θαυμαστές άρχισαν να σπρώχνουν το τεράστιο σκηνικό αντικείμενο προς τη λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να απομακρύνεται από τη σκηνή αντί να πλησιάζει σε αυτή. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν την Κέιτι Πέρι να αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ, να διατηρεί τη ψυχραιμία της, να γελά και παράλληλα να κάνει νοήματα προς το κοινό, προσπαθώντας να τους καθοδηγήσει ώστε να αλλάξουν πορεία.
Παρά το απρόοπτο, η ποπ σταρ δεν σταμάτησε την εμφάνισή της και συνέχισε να τραγουδά τις επιτυχίες της «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl», μέχρι οι θαυμαστές να καταφέρουν τελικά να επαναφέρουν το μπουκάλι στη σωστή θέση. Η περιπέτεια κράτησε λίγα λεπτά, χαρίζοντας όμως ένα από τα πιο διασκεδαστικά στιγμιότυπα της συναυλίας, το οποίο σύντομα έγινε viral στο διαδίκτυο.