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Ένα απρόοπτο και ξεκαρδιστικό περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Μάλτα, όταν η τραγουδίστρια παρέμεινε για λίγη ώρα εγκλωβισμένη μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι, το οποίο κατηύθυναν οι θαμαυστές της.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV, η Κέιτι Πέρι προβλεπόταν να μπει μέσα στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές θα το κυλούσαν προς τη σκηνή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο για το κοινό.

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En nuestro capítulo de hoy “Para los que acaban de llegar, esto es lo más tranqui con Katy Perry”

Katalina Pérez (conocida en el mundo como Katy Perry) dentro de una botella de plástico viajando tranquilamente sobre el público pic.twitter.com/h20SE9jMKO — TRECE ENTERTAINMENT (@treceentmx) July 28, 2026

Οι θαυμαστές άρχισαν να σπρώχνουν το τεράστιο σκηνικό αντικείμενο προς τη λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να απομακρύνεται από τη σκηνή αντί να πλησιάζει σε αυτή. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν την Κέιτι Πέρι να αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ, να διατηρεί τη ψυχραιμία της, να γελά και παράλληλα να κάνει νοήματα προς το κοινό, προσπαθώντας να τους καθοδηγήσει ώστε να αλλάξουν πορεία.

¡Se la llevaban! 😂 Katy Perry recorría al público dentro de una botella inflable gigante cuando la multitud comenzó a trasladarla en la dirección equivocada.



La cantante saludaba y señalaba hacia dónde debían llevarla, pero el mensaje parecía no llegar. pic.twitter.com/Tp9vu7O6bB — La Calle (@radiolacalle) July 28, 2026

Παρά το απρόοπτο, η ποπ σταρ δεν σταμάτησε την εμφάνισή της και συνέχισε να τραγουδά τις επιτυχίες της «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl», μέχρι οι θαυμαστές να καταφέρουν τελικά να επαναφέρουν το μπουκάλι στη σωστή θέση. Η περιπέτεια κράτησε λίγα λεπτά, χαρίζοντας όμως ένα από τα πιο διασκεδαστικά στιγμιότυπα της συναυλίας, το οποίο σύντομα έγινε viral στο διαδίκτυο.