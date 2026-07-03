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Η Κέιτι Πέρι χάρισε στους θαυμαστές της μια έντονη δόση νοσταλγίας, επιλέγοντας να εμφανιστεί στη σκηνή με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα outfits της καριέρας της.

Στη συναυλία που έδωσε στο Cardiff Castle της Ουαλίας, στο πλαίσιο της περιοδείας «Out of Office», φόρεσε ξανά το κόκκινο και λευκό πουά σύνολο που είχε πρωτοπαρουσιάσει το 2009 στο Capital Summertime Ball του Λονδίνου.

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Αυτή τη φορά, όμως, ανανέωσε το look με πιο σύγχρονες πινελιές, συνδυάζοντάς το με λευκές κάλτσες πάνω από το γόνατο, μαύρα δερμάτινα παπούτσια και μακριά κυματιστά μαλλιά, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με έναν εντυπωσιακό φιόγκο.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η 41χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το καμαρίνι της, στο οποίο χορεύει φορώντας το εμβληματικό outfit. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς η Πέρι επαναφέρει στην ευρωπαϊκή περιοδεία της μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κοστούμια της, τα οποία στη συνέχεια θα δημοπρατηθούν για την ενίσχυση του Firework Foundation, του οργανισμού που δημιούργησε για να προσφέρει σε παιδιά πρόσβαση σε καλλιτεχνικά προγράμματα.