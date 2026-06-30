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Η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών καταγράφηκε στην επίσημη έκθεση ως επιβαρυντικός παράγοντας για την κατάληξη της ηθοποιού σε ηλικία 35 ετών.

Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία τρόμου The Ring και για τη φωνή της στη σειρά Lilo & Stitch.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές του μάνατζέρ της για θάνατο από σηψαιμία, η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική το 2015, η Τσέις αντιμετώπισε σοβαρά προσωπικά προβλήματα και κατηγορήθηκε για υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών και οδήγησης κλεμμένου οχήματος.

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Νέα στοιχεία για τον θάνατο της ηθοποιού Ντέιβι Τσέις φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση της κομητείας του Λος Άντζελες των ΗΠΑ, η οποία αποδίδει τον θάνατό της σε επιπλοκές που σχετίζονται με το AIDS, ενώ καταγράφει και τη χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών ως επιβαρυντικό παράγοντα.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από τον ρόλο της ανατριχιαστικής Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου The Ring και ως η φωνή της Λίλο στο επιτυχημένο animation Lilo & Stitch, πέθανε στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ο θάνατός της αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.

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Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη το τελευταίο διάστημα και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε αναφέρει πως η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βασική αιτία θανάτου συνδέεται με το AIDS.

Από παιδί-θαύμα στις προσωπικές περιπέτειες

Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή και ως Ντέιβι Σβάλιερ, έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, ενώ στα επτά της απέκτησε τον πρώτο επαγγελματικό της ρόλο στο Χόλιγουντ. Η πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση ήταν στη δημοφιλή σειρά Sabrina the Teenage Witch, όμως η καριέρα της απογειώθηκε το 2001 με τον ρόλο της Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία Donnie Darko.

Την παγκόσμια αναγνώριση κέρδισε το 2002 ως Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring, έναν ρόλο που της χάρισε το MTV Movie Award για τον καλύτερο κινηματογραφικό «κακό». Την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή της στη Λίλο στο Lilo & Stitch, αποσπώντας και βραβείο Annie, ενώ συμμετείχε και στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση του Spirited Away.

Η ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2015. Έκτοτε βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προσωπικά προβλήματα και δικαστικές περιπέτειες, καθώς είχε κατηγορηθεί σε διαφορετικές υποθέσεις για κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος.