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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Ντέιβι Τσέις, της ηθοποιού που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ως η φωνή της «Λίλο» στο «Lilo & Stitch» και ως η ανατριχιαστική Σαμάρα στην κινηματογραφική επιτυχία «The Ring». Η 35χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη, ύστερα από σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσαν μηνιγγίτιδα και σηψαιμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ, η υγεία της είχε επιδεινωθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα. Ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός έδινε μάχη με βαριές λοιμώξεις και λοίμωξη του αίματος, ενώ οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και οι πιθανότητες ανάρρωσης περιορισμένες.

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🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

Η τελευταία ανάρτηση και το κύμα συγκίνησης

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της, επανήλθε στο προσκήνιο μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram.

Στις 19 Νοεμβρίου 2017, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα σε ένα μπαλόνι-μονόκερο, απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη ημέρα. Στη φωτογραφία φορούσε μαύρο ημιδιάφανο τοπ, μαύρο τζιν με φθορές, γυαλιά ηλίου και ένα μακρύ κολιέ.

Στη λεζάντα είχε γράψει: «Οι μονόκεροι ΥΠΑΡΧΟΥΝ 😻».

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, οι θαυμαστές της κατέκλυσαν την ανάρτηση με μηνύματα αποχαιρετισμού και συγκίνησης.