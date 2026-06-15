Τομ Κρουζ και Βικτόρια Μπέκαμ στην τιμητική τελετή για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Λος Άντζελες - Φωτό από βίντεο στο TikTok

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Μια στιγμή που ξεχώρισε από τη βράβευση του Ντέιβιντ Μπέκαμ στη Λεωφόρο της Δόξας ήταν το φιλί του Τομ Κρουζ στο χέρι της Βικτόρια Μπέκαμ.

Η στιγμή στη Λεωφόρο της Δόξας που έγινε viral

Ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν εκείνος που μαζί με τη σχεδιάστριας μόδας μίλησε για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, πριν εκείνος μοιραστεί μερικά λόγια για την τιμή που του έγινε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να στρέφει το κεφάλι της προς τον ηθοποιό. Τότε, εκείνος την αγγίζει στον ώμο και φιλά το χέρι της.

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Ορισμένοι επέκριναν τη συζύγου του πρώην άσσου του ποδοσφαίρου επειδή επέτρεψε στον Τομ Κρουζ να της φιλήσει το χέρι, αλλά η πλειοψηφία του κοινού χαρακτήρισε το συμβάν ως μια απλή, φιλική κίνηση.

«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα; Κανένα!», σχολίασε κάποιος κάτω από το βίντεο, το οποίο είχε δημοσιευτεί με την υπαινικτική λεζάντα: «Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 52χρονη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια Μπέκαμ, καταγράφηκαν έτσι σε μια εκδήλωση». «Είναι πραγματικά πολύ καλός φίλος με τους Μπέκαμ. Σταματήστε να προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια ιστορία εκεί όπου δεν υπάρχει», έγραψε κάποιος άλλος.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε πρωταθλήματα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, τιμήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την ημέρα κατά την οποία άρχισε το τμήμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με οκτώ αγώνες να έχουν προγραμματιστεί στο Λος Άντζελες.

Αντί για το παραδοσιακό κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, στην τελετή στρώθηκε ένα πράσινο χαλί, σχεδιασμένο σαν ποδοσφαιρικός αγωνιστικός χώρος, για να τιμηθεί η περίσταση. Η ραδιοφωνική παραγωγός Έλεν Κ παρουσίασε τους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ήταν ο Τομ Κρουζ και η σύζυγος του Μπέκαμ, Βικτόρια. Ο Κρουζ εξήρε την πορεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς την «μια ιστορία του Χόλιγουντ» που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και την παγκόσμια επιρροή του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τιμή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες. Όπως σημείωσε, το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται σε «ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της ιστορίας του».