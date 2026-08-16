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Ενα μεγάλο τελικό στο άλμα επί κοντώ παρακολουθούν ήδη οι θεατές εντός και εκτός σταδίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς ο Καραλής με ένα καταπληκτικό άλμα στα 5,95 και ενώ πέρασε νωρίτερα τα 5,95 δείχνει σε σπουδαία ημέρα και έτοιμος για το βάθρο.

Το άλμα στα 5,95 τον έβαλε ήδη εντός μεταλλίων – κερδίζει σίγουρα το αργυρό – και αναμένεται η προσπάθεια του παγκόσμιου ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις από την Σουηδία που θα δοκιμάσει στα 6 μέτρα.

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11:19 Πλεονέκτημα για τον Ντουπλάντις, καθώς πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 6 μέτρα

11:21 Περνάει και ο Μανόλο τα 6 μέτρα με την 2η!

Ο Ντουπλάντις καλείται να ανέβει ψηλότερα για να προσπεράσει τον Ελληνα πρωταθλητή.

11:26 Μυθική μάχη! Μπροστά και πάλι ο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,10 μέτρα

11:28 Ο Μανόλο δοκιμάζει με τη σειρά του στα 6,10. Περνάει τον πήχη…όμως παρά το καταπληκτικό άλμα ο πήχης ταλαντεύεται και πέφτει δυστυχώς. Υπάρχει και άλλη προσπάθεια πάντως.

11:31 Αποφασισμένος ο Σουηδός…κάνει ένα ακόμα μεγάλο άλμα και περνάει με την 1η προσπάθεια τα 6,15

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11:32 Ακολουθεί στο ίδιο ύψος ο Καραλής. Αγωνία και ελπίδα. Ορθιο το στάδιο στο πλευρό του, αλλά δεν το περνάει…Εχει μία ακόμα προσπάθεια στη διάθεσή του

Χαμόγελα μεταξύ Μανόλο και Ντουπλάντις, καθώς οι δύο μεγάλοι αθλητές και φίλοι αναγνωρίζουν την αξία του αντιπάλου και μοιράζονται την αγωνία τους.

Ο Καραλής αφήνει το 6,15 και ανεβάζει τον πήχη στο

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