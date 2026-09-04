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Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Μόντο Ντουπλάντις λόγω ενοχλήσεων κατά την προθέρμανση.

Ο Καραλής πέρασε επιτυχώς τα 5,82 μέτρα και παρέμεινε μόνος στην κορυφή, καθώς οι υπόλοιποι αθλητές δεν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν.

Με αυτή τη νίκη, ο αθλητής έγινε ο δεύτερος Έλληνας στην ιστορία που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο μετά τον Μίλτο Τεντόγλου.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας το πρώτο Diamond League της καριέρας του στον τελικό των Βρυξελλών και στο «Memorial Van Damme».

Μετά την απρόοπτη απουσία του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τον ρόλο του φαβορί και τον επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο. Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά το διαμάντι, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022.

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Ο «Μανόλο» μπήκε στον αγώνα χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,52 μ. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να ξεπεράσει τα 5,82 μ.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς ο Καραλής επέλεξε να αφήσει και τα 5,92 μ. και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της κατάταξης. Την ίδια στιγμή, ο Μάρσαλ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ ο Γκούτορμσεν αποφάσισε να κρατήσει το τελευταίο του άλμα, επιχειρώντας να απαντήσει στα 6,02 μ.

Ο Νορβηγός δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τον Καραλή μόνο στην κορυφή. Ο Έλληνας άλτης, από την πλευρά του, άφησε τα 6,02 μ. και συνέχισε τις προσπάθειές του, έχοντας ήδη εξασφαλίσει έναν ιστορικό τίτλο. Πέρασε τα 6.12μ και πήρε και το ρεκόρ αγώνων από τον Ντουπλάντις.

Το πρώτο του διαμάντι είναι πλέον γεγονός για τον Καραλή, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση σε μια εντυπωσιακή πορεία που συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Αποσύρθηκε από τον τελικό του Diamond League ο Ντουπλάντις

Απρόοπτο προέκυψε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, καθώς ο Αρμάντ Ντουπλάντις αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο επί κοντώ, λόγω ενοχλήσεων στην προθέρμανση.

Ο 26χρονος Σουηδός επρόκειτο να αναμετρηθεί ξανά με τον Εμμανουήλ Καραλή, όμως προτίμησε να μην ρισκάρει. «Πήρα την απόφαση να μην πηδήξω και να μην αγωνιστώ. Είναι δύσκολο να μην αγωνίζομαι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να μην αισθάνομαι υγιής και έτοιμος», ανέφερε.

Η ενόχληση αφορά το ίδιο σημείο που τον είχε ενοχλήσει και στο Diamond League του Λονδίνου τον περασμένο Ιούλιο.