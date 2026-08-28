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Με χαμόγελα και σε χαλαρό κλίμα ολοκλήρωσαν τη βραδιά τους στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγες ώρες μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο Diamond League.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τον στίβο και φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον Καραλή να μοιράζεται το στιγμιότυπο στα social media. Οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μετά από μια απαιτητική αγωνιστική βραδιά.

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Νωρίτερα, ο Τεντόγλου είχε πανηγυρίσει τη νίκη στο άλμα εις μήκος με κορυφαία επίδοση στα 8,45 μέτρα, αφήνοντας δεύτερο τον Τατζέι Γκέιλ με 8,43 μ.

Ο Καραλής, από την πλευρά του, πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της καριέρας του. Πέρασε τα 6,20 μέτρα στο επί κοντώ, σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Οι δύο πρωταθλητές ανανέωσαν πλέον το ραντεβού τους για τον μεγάλο τελικό του Diamond League, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.