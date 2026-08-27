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Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις δυνατότητές του και πλέον το επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις, αλλά και το εντυπωσιακό άλμα στα 6,16 μ. στο Diamond League της Λωζάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα.

Στο Diamond League της Ζυρίχης, ο 26χρονος Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα, σημειώνοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ.

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Ο Καραλής είχε προηγουμένως περάσει τα 6,17 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όμως στη Ζυρίχη ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, πραγματοποιώντας ένα πραγματικά εντυπωσιακό άλμα, μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Η επίδοση των 6,20 μ. αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2022 αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ, όταν το είχε σημειώσει ο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός, βέβαια, έχει έκτοτε ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 μ., επίδοση που πέτυχε τον περασμένο Μάρτιο.

Ο ίδιος ο Καραλής είχε δηλώσει ότι αισθανόταν ικανός να ξεπεράσει τα 6,20 μ. και στη Ζυρίχη έκανε την πρόβλεψή του πράξη, γνωρίζοντας την αποθέωση για τη σπουδαία προσπάθειά του.

Με το νέο αυτό επίτευγμα, ο 26χρονος πρωταθλητής έχει πλέον καταγράψει άλματα στα 6,00 μέτρα και πάνω σε 25 διαφορετικούς αγώνες. Οι επιδόσεις αυτές τον καθιστούν πλέον και επίσημα Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ.

Μάλιστα, στη Λωζάνη είχε γράψει ήδη ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που δεν κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα, παρότι είχε πετύχει επιτυχημένη προσπάθεια στα 6,16 μέτρα.