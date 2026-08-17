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Ακόμη ένα επίτευγμα κατόρθωσε ο Εμμανουήλ Καραλής με την κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιου στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Το άλμα στα 5,95 τον έβαλε ήδη εντός μεταλλίων και ακολούθησε μία μεγάλη μονομαχία με τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις από την Σουηδία που κατέκτησε την πρωτιά.

Μετά την απονομή και τη μεγάλη στιγμή στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής, όπου τον περίμεναν οι συναθλητές του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

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Πρώτη τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, η υποδοχή ήταν θερμή, με τους ανθρώπους της αποστολής να τον χειροκροτούν και να πανηγυρίζουν μαζί του τη σπουδαία επιτυχία του.

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», του φώναξαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον Καραλή να απαντά χαμογελαστός: «Πάμε να τα πιούμε», μέσα σε ένα κλίμα χαράς και πανηγυρισμών.