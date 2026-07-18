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Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα 5.95.

Τέσσερις αθλητές ξεπέρασαν τα 5,95μ., ανάμεσά τους και ο Εμμανουήλ Καραλής, που πήρε την 4η θέση, με τον Σαμ Κέντρικς να παίρνει την 1η θέση, καθώς δεν είχε άκυρες προσπάθειες μέχρι τα 6,04μ.

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Ο Ντουπλάντις ήταν 2ος, όμως το πιο σημαντικό για τον Σουηδό, είναι ότι μετά τα 5,90μ. αποχώρησε από τον αγώνα, δεχόμενος ιατρική φροντίδα στον αριστερό μηρό κι αυτό τρεις βδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Στην 3η θέση και στη διαφορά προσπαθειών από τον Καραλή, ήταν ο Κέρτις Μάρσαλ.