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Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο άλμα επί κοντώ, καθώς στο μίτινγκ Paavo Nurmi Games στη Φινλανδία ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6,00 μέτρα, περνώντας το ύψος με την πρώτη του προσπάθεια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα του περνώντας διαδοχικά τα 5,60 μ., τα 5,82 μ. και στη συνέχεια τα 6,00 μ., χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα και ολοκληρώνοντας όλες τις προσπάθειές του επιτυχώς από την πρώτη φορά.

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Με επίδοση στα 6,00 μέτρα, ο Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση. Στη συνέχεια επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,10 μ., ωστόσο οι τρεις προσπάθειές του στο συγκεκριμένο ύψος ήταν άκυρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού, είχε επίσης περάσει τα 6,00 μέτρα. Η επίδοση στη Φινλανδία αποτέλεσε την 21η φορά στην καριέρα του που υπερβαίνει το συγκεκριμένο ύψος, ενώ ήταν η 19η διαφορετική διοργάνωση στην οποία καταγράφει άλμα πάνω από τα 6,00 μέτρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη συνέπεια και τη σταθερή παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου στίβου.