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Ο Εμμανουήλ Καραλής πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση μαζί με τον θρυλικό Γάλλο Ολυμπιονίκη Ρενό Λαβιλενί και πολλούς άλλους διακεκριμένους αθλητές παγκόσμιας κλάσης.

Στην κατηγορία των γυναικών ξεχωρίζει η συμμετοχή της χρυσής Ολυμπιονίκου Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία θα αγωνιστεί μαζί με σημαντικές αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αγώνες των γυναικών ξεκινούν στις 17:00 και των ανδρών ακολουθούν στις 19:30, ενώ η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

Η επιλογή του Καλλιμάρμαρου συνδέει συμβολικά την ιστορία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με τη σύγχρονη αθλητική εξωστρέφεια της χώρας.

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Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Λυκούδης

Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο, μετατρέποντας το άλμα επί κοντώ σε θέαμα υψηλού επιπέδου, με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, φυσικά, ο Εμμανουήλ Καραλής.

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Ο «Μανόλο» δεν είναι απλώς ο οικοδεσπότης μιας μεγάλης διοργάνωσης. Είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους επικοντιστές στον κόσμο, με ατομικό ρεκόρ στα 6,17 μ. και με τη δική του σφραγίδα σε ένα μίτινγκ που έχει αποκτήσει διεθνή ακτινοβολία.

Το Fly Athens δεν είναι πια μια όμορφη αθλητική ιδέα. Έχει εξελιχθεί σε θεσμό που φέρνει την Αθήνα στο κέντρο του παγκόσμιου επί κοντώ.

Δίπλα στον Καραλή, η παρουσία του Ρενό Λαβιλενί δίνει στη βραδιά ιστορικό βάρος. Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ και μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα, έρχεται στο Καλλιμάρμαρο ως ζωντανός θρύλος.

Με ρεκόρ 6,16 μ., ο Λαβιλενί συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή του επί κοντώ και η συμμετοχή του ανεβάζει ακόμα περισσότερο το κύρος της διοργάνωσης.

Η ανδρική λίστα είναι πραγματικά γεμάτη αστέρια. Εκτός από τον Καραλή και τον Λαβιλενί, στο στάδιο θα βρεθούν ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν, ο Φιλιππινέζος Ίτζεϊ Ομπιένα, ο Ολλανδός Μένο Βλον, οι Γάλλοι Τιμπό Κολέ, Ματιέ Κολέ και Μπαπτίστ Τιερί, ο Τούρκος Ερσού Σασμά και ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε. Πρόκειται για αθλητές που έχουν δώσει μεγάλες μάχες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στις γυναίκες, τα βλέμματα στρέφονται στην Κατερίνα Στεφανίδη. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο και κορυφαία Ελληνίδα επικοντίστρια όλων των εποχών επιστρέφει μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μια διοργάνωση που ταιριάζει απόλυτα στο μέγεθος και στη διαδρομή της.

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Μαζί της θα αγωνιστούν η Τίνα Σούτεϊ, η Ιμότζεν Άιρις, η Βίλμα Χελτέλα, η Ζουλιάνα ντε Μένις Κάμπος, η Ολίβια ΜακΤάγκαρτ, η Λένε Ρέτζιους, η Χάνγκα Κλέκνερ, η Απολένα Σβαμπίκοβα, αλλά και οι Ελληνίδες Αναστασία Ρέτσα και Μυρτώ Κασσωτάκη.

Ο αγώνας των γυναικών είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 και των ανδρών για τις 19:30. Η επιλογή του Καλλιμάρμαρου δεν είναι απλώς εντυπωσιακή. Είναι και συμβολική. Στο στάδιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, το επί κοντώ γίνεται ξανά γιορτή, συνδέοντας την ιστορία με τη σύγχρονη ελληνική αθλητική εξωστρέφεια.

Το Fly Athens 2026 δείχνει ότι ο στίβος μπορεί να βγει από τα στενά όρια ενός σταδίου και να γίνει εμπειρία για όλους. Με ελεύθερη είσοδο, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και συμμετοχές παγκόσμιας κλάσης, η αποψινή βραδιά στο Καλλιμάρμαρο δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια γιορτή του ελληνικού και του διεθνούς αθλητισμού κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

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