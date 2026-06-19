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Ασταμάτητος ο Εμμανουήλ Καραλής! Μετά τη θριαμβευτική του εμφάνιση στο “Golden Spike” της Οστράβα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συνέχισε το σερί των επιτυχιών του, κατακτώντας την κορυφή στο Diamond League της Ντόχα.

Νέα θριαμβευτική νίκη του Καραλή στο Diamond League

Με άλμα στα 5,92 μ., ο “Manolo” άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό, επικρατώντας των Νίλσεν και Γκούτορμσεν. Παρά το γεγονός ότι οι τρεις αθλητές ισοβάθμησαν στο ίδιο ύψος, ο Καραλής πήρε τη νίκη χάρη στις λιγότερες άκυρες προσπάθειες.

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Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,62μ, άφησε τα 5,72μ και με την πρώτη πέρασε τα 5,82μ. Τα κατάφερε με την 2η στα 5,92μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,02μ.

Εκεί είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και άφησε το ύψος για να πάει στα 6,07μ όπου επίσης δεν τα κατάφερε.

Οι τρεις τους συνέχισαν στα 6.02μ., στην προσπάθεια να ισοφαρίσουν το ρεκόρ μίτινγκ του Αρμάντ Ντουπλάντις από το 2022. Οι Νίλσεν και Γκούτμορσεν απέτυχαν τρεις φορές, ο Καραλής μετά τις δύο δικές του αποτυχημένες προσπάθειες, άφησε την 3η για τα 6.07μ., με στόχο να πετύχει το 3ο υψηλότερο άλμα της καριέρας του, χωρίς να το πετύχει.

Στην Ντόχα και στο τριπλούν ανδρών πήρε μέρος και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, στα τρία άλματα που επιχείρησε είχε ένα έγκυρο στα 16.02μ., που τον έφεραν στην 7η θέση.