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Ο Έλληνας αθλητής απέτυχε τρεις φορές στα 5,91 μέτρα, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που παρευρέθηκε στο στάδιο.

Ο αθλητής δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια, στοχεύοντας σε καλύτερες επιδόσεις στους επερχόμενους διεθνείς αγώνες της σεζόν.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον Μόντο Ντουπλάντις να επισκεφθεί την Ελλάδα για να αγωνιστεί στο μέλλον.

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Αν και στα πρώτα του άλματα ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι είναι έτοιμος για κάτι μεγάλο στο Fly Athens 2026, εντούτοις έμεινε χαμηλά και κατέκτησε την 3η θέση.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης άρχισε με επιτυχημένα άλματα στα 5,61μ. και 5,81μ., όμως στη συνέχει είχε τρία αποτυχημένα στα 5,91μ. και δεν πήρε τη νίκη στο δικό του μίτινγκ.

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Αναλυτικά η κατάταξη στο Fly Athens 2026

1.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.91μ. (σε εξέλιξη)

2.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.91μ. (σε εξέλιξη)

3.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.81μ.

4.Ερνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.81μ.

5.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.81μ.

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6.Ερσού Σασμά (Τουρκία) 5.81μ.

7.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.81μ.

8.Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5.61μ.

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9.Ρενό Λαβελενί (Γαλλία) 5.61μ.

10.Μάθιου Κολέ (Γαλλία) 5.41μ

Καραλής: «Θα έρθει στην Αθήνα ο Ντουπλάντις – Είμαι έτοιμος να πηδήξω ψηλά στο ευρωπαϊκό»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπορεί να μην πραγματοποίησε το άλμα που επιθυμούσε στο Fly Athens, όμως μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, στάθηκε στην εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου, στην αγάπη που εισέπραξε και στην πίστη του ότι θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

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«Μπορεί να μην κατάφερα να κάνω το άλμα που ήθελα, όμως νομίζω ότι το μεγαλύτερο άλμα το έκανε ο κόσμος που ήρθε εδώ για να μας αποθεώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Έχουμε καταφέρει το Fly Athens να προσελκύει αθλητές από όλο τον κόσμο και όλοι οι φίλοι μου είναι εδώ.

Μπορεί να μην κατάφερα να δείξω αυτό που ήθελα, όμως σημασία έχει ότι είμαστε εδώ. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και, επειδή πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω την επόμενη φορά.

Ήταν όλα μοναδικά σήμερα. Είμαι φαν του αθλητισμού και του επί κοντώ, οπότε χαίρομαι να βλέπω τους συναθλητές και τους φίλους μου να πηδούν ψηλά. Δεν ήμουν στην καλύτερη φόρμα μου, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε βάλει τους στόχους μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε για τους επόμενους μεγάλους αγώνες.

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Νομίζω ότι σήμερα ήταν εδώ όλοι, εκτός από έναν. Έλειπε ο Μόντο και πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να έρθει και εκείνος στην Ελλάδα για να αγωνιστεί. Μου έχει πει και ο ίδιος ότι θέλει πολύ να έρθει, ενώ η οικογένειά του επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας.

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Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ένας σπουδαίος χώρος. Η Ελλάδα γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να αγωνιστούν εδώ. Αν φιλοξενηθούν ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις, θα είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Ελπίζω να δούμε στην Ελλάδα ακόμη περισσότερους μεγάλους αγώνες.

Η προετοιμασία πηγαίνει καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε υγιείς. Βρισκόμαστε σε φάση προσαρμογής και ελπίζω στους μεγάλους αγώνες που έρχονται, στο Μπέρμιγχαμ και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να δείξουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε.».

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