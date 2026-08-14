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Ο αθλητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόκριση και προετοιμάζεται για τον τελικό της Κυριακής παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω ανέμου.

Η Ελίνα Τζένγκο σημείωσε ρεκόρ σεζόν στον ακοντισμό με βολή στα 59,82 μέτρα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στον προκριματικό όμιλό της.

Η αθλήτρια αναμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου ομίλου για να επιβεβαιώσει την παρουσία της στον τελικό του αγωνίσματος που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

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Ένα άλμα ήταν τελικά αρκετό για να περάσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε έναν ακόμα μεγάλο τελικό του επί κοντώ, αυτή τη φορά σε αυτόν τον ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Με την καλύτερη επίδοσή της για τη σεζόν, προκρίθηκε και η Ελίνα Tζένγκο στον τελικό στο ακόντιο.

«Είμαι αθλητής αγώνων και περιμένω το καλύτερο. θα τα πούμε την Κυριακή»

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στον προκριματικό από τα 5.60 μέτρα, ύψος το οποίο πέρασε με εξαιρετική άνεση και πολύ ψηλά.

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Αυτό το άλμα αποδείχτηκε αρκετό για να του δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (16/8 στις 21:30) καθώς όταν συμπληρώθηκε ο αριθμός των αθλητών που εξασφάλιζαν την πρόκριση (14 συνολικά) δεν χρειαζόταν να να συνεχίσουν για το όριο το 5.80.

«Νιώθω καλά και είμαι καλά και μακάρι να πάνε όλα όπως έχουμε σχεδιάσει με την ομάδα μου στον τελικό» δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον αγώνα του, ενώ στάθηκε στις συνθήκες που συνάντησε στον προκριματικό: «Ο καιρός δεν ήταν ιδανικός για αγώνα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες με τον άνεμο αλλά ελπίζουμε στην τύχη την Κυριακή να μην έχει πολύ αέρα».

Σε ερώτηση τι περιμένει στον τελικό, απάντησε: «Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων και περιμένω το καλύτερο. θα τα πούμε την Κυριακή» είπε, ενώ χαμογελώντας, υποσχέθηκε – απαντώντας σε σχετική ερώτηση – πως αν πάρει μετάλλιο, εκείνος θα το φέρει μαζί του στη συνέντευξη «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω» είπε γελώντας, αναφερόμενος φυσικά στην περίπτωση του φίλου του, Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος μετά τον τελικό του μήκους εμφανίστηκε στην κάμερα για την μίνι συνέντευξη έχοντας ξεχάσει το χρυσό μετάλλιο στον στίβο…

Το 5.60 πέρασαν επίσης με την πρώτη και χωρίς να έχουν δοκιμάσει άλλη προσπάθεια ο Αρμάντ Ντουμπλάντις και ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπάρε.

Οι αθλητές που πέρασαν στον τελικό της Κυριακής:

Ντουμπλάντις (Σουηδία) 5.60 Καραλής (Ελλάδα) 5.60 Μπάρε (Γερμανία) 5.60 Πίτζενς (Βέλγιο) 5.60 Τιερί (Γαλλία) 5.60 Γκούτορμσον (Νορβηγία) 5.60 Μπουαρό (Πορτογαλία) 5.60 Αλασάαρι (Φινλανδία) 5.60 Κολέ (Γαλλία) 5.60 Μπρόντερς (Βέλγιο) 5.60 Ολιβέρι (Ιταλία) 5.60 Χέρντ (Βρετανία) 5.45 Λάντγκβικ (Γερμανία) 5.45 Ονουφρίγιεφ (Ουκρανία) 5.45

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Ρεκόρ σεζόν για την Ελίνα Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο στο κρίσιμο σημείο της χρονιάς, έστειλε θετικά μηνύματα από το Μπέρμιγχαμ. Η 24χρονη πρωταθλήτρια αγωνιζόμενη στον α’ προκριματικό όμιλο του ακοντισμού με βολή στα 59,82μ. σημείωσε ρεκόρ περιόδου και είναι πολύ κοντά για να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα γίνει την Κυριακή (16/8, 21:55).

Η Τζένγκο πήρε την 4η θέση στον όμιλό της και απλά θα πρέπει να περιμένει τη διεξαγωγή και του β’ ομίλου, που θα αρχίσει στις 14:00, για να οριστικοποιηθεί η πρόκριση για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο και 6η πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη, η Τζένγκο στην 1η βολή της έβγαλε τα 59,82μ., πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου, καθώς είχε 58,37μ, ήταν άκυρη στη 2η βολή κι ολοκλήρωσε τον προκριματικό αγώνα με 59,82μ.

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Το απευθείας εισιτήριο πρόκρισης των 61,00μ. πέρασε μόνο η Λεονί Χούγκλι, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ελβετίας με 62,33μ., ενώ ακολούθησαν η Γερμανίδα, Τζούλια Ούλμπριχτ με 60,86μ. και η Σάρα Κόλακ από την Κροατία με 60,82μ.