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Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου! Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης όλων των εποχών πήρε το χρυσό μετάλλιο με ένα απίθανο άλμα στα 8.44μ.

Έγραψε ιστορία ο Τεντόγλου – Πρωταθλητής Ευρώπης

Ο Τεντόγλου έθεσε τις βάσεις από το πρώτο άλμα όπου πέταξε στα 8,27μ.

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Το δεύτερο ήταν λίγο πιο χαμηλά στα 8,19μ., με τον Εχάμερ να κάνει άλμα στα 8,29μ και να περνάει πρώτος, με τον Μίλτο να είναι δεύτερος. Στην τρίτη του προσπάθεια πάτησε πολύ πίσω κάτι που του στοίχησε την επιστροφή στην πρώτη θέση αφού το άλμα μετρήθηκε πάλι 8,27μ.!

Μετά το μικρό διάλειμμα για να μείνουν οι οχτώ καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτης της κυριαρχίας του και πέτυχε με ένα άλμα στα 8.44, έχοντας διορθώσει το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο.

Στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου, μόλις 26 αθλητές και αθλήτριες έχουν κατακτήσει τέσσερα ή περισσότερα χρυσά μετάλλια. Πρόκειται για ονόματα που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές του ευρωπαϊκού στίβου.

Αθλητές όπως ο Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν, η Σάντρα Έλκασέβιτς, η Μαρίτα Κοχ, η Ιρένα Σεβίνσκα, ο Μο Φάρα, η Χάικε Ντρέχσλερ και η Φέμκε Μπολ έχουν ήδη γράψει το όνομά τους σε αυτή τη μικρή και ιδιαίτερη λίστα.

Ο Μίλτος μπήκε στο πάνθεον ως ο 27ος. Αριθμεί αλλά τρία χρυσά μετάλλια: το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη.



