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Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το όριο των 8,15 μέτρων και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ενόψει του τελικού.

Ο τελικός αγώνας για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 22:16.

Κατά τη διάρκεια του προκριματικού, ο Ιταλός αθλητής Ματία Φουρλάνι τραυματίστηκε στην πρώτη του προσπάθεια και αποχώρησε από τον στίβο.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και έκλεισε θέση στον τελικό του μήκους, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση το όριο των 8,15 μ. και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της μάχης για το χρυσό μετάλλιο.

Στα 8,26 μ. με τη δεύτερη προσπάθεια – Άνετη πρόκριση στον τελικό

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Στο πρώτο άλμα του δεν κατάφερε να βρει τη σωστή εκτέλεση, καθώς, όπως εξήγησε και ο ίδιος, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση την κρίσιμη στιγμή.

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Στη δεύτερη προσπάθεια, όμως, ο Τεντόγλου πάτησε εξαιρετικά και προσγειώθηκε στα 8,26 μ., επίδοση που τον έστειλε απευθείας στον τελικό. Μάλιστα, πάτησε 16,2 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια της προσπάθειάς του.

Μετά την πρόκριση, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Τεντόγλου σχολίασε τις συνθήκες του αγώνα και την εμφάνισή του:

«Είχε ευνοϊκό άνεμο σε όλη τη διάρκεια και με το που ξεκίνησα να κάνω την προσπάθεια πήγε κόντρα. Ήταν παρατημένο το πρώτο άλμα. Σωματικά είμαι σε καλή κατάσταση. Είναι ο δεύτερος καλύτερος προκριματικός που έχω κάνει μετά το Παρίσι, που είχα κάνει 8.32μ. Είναι καλός ο στίβος. Δεν μου αρέσει όπως σκάβουν την άμμο».

Το όριο πρόκρισης είχε οριστεί στα 8,15 μ., με τον Έλληνα άλτη να το ξεπερνά με χαρακτηριστική άνεση.

Αύριο η μάχη για το χρυσό – Στις 22:16 ο τελικός

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για αύριο, Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 22:16, με τον Τεντόγλου να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης διαθέτει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026, με το εντυπωσιακό 8,66 μ. που σημείωσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα από το 2007.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ / 1η ΗΜΕΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τεντόγλου έχει ήδη κατακτήσει τρεις φορές το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη. Παράλληλα, έχει τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, το 2019 στη Γλασκώβη, το 2021 στο Τορούν και το 2023 στην Κωνσταντινούπολη.

Στον αγώνα συμμετείχε και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρώτη του προσπάθεια στα 7,73 μ. και αποχώρησε από τον στίβο με καροτσάκι.